Эсминцы США в Черном море будут постоянно отслеживаться российским флотом - адмирал

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские военные при помощи радиотехнических средств и надводных кораблей начнут слежение за двумя эсминцами США Donald Cook ("Дональд Кук") и Roosevelt ("Рузвельт"), как только они войдут в акваторию Черного моря, сообщил "Интерфаксу" в понедельник бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко.

"Встретим у Босфора, и дальше будем за ними наблюдать при помощи радиотехнических средств. Надводные корабли будут находиться рядом постоянно, пока американские эсминцы не покинут Черное море", - сказал Кравченко.

Он заявил, что два американских ракетных корабля в Черном море не представляют угрозы для безопасности России.

"Большой угрозы для нас нет. Конечно, это неприятно. Отвлекаться придется, следить за ними - что они собираются делать в Черном море", - сообщил Кравченко.

Он заявил, что оборону российской территории в черноморском регионе обеспечивают не только корабли и морская авиация, но и береговые противокорабельные ракетные комплексы.

Как сообщал "Интерфакс", Donald Cook и Roosevelt вышли с военно-морской базы Рота в Испании, направляясь в Черное море. Корабли оснащены крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") с дальностью действия 1,6 тыс. км и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис").

По данным МИД Турции, корабли должны войти в Черное море 14 и 15 апреля. Они пробудут там до 4-5 мая.

"Турция в соответствии с конвенцией Монтрё уведомила РФ о планируемом проходе военных кораблей США в Чёрное море", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в посольстве России в Анкаре.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

Отправка кораблей ВМС США в Черное море является регулярной операцией, обычно координируемой с Анкарой в рамках конвенции Монтрё, заявил 9 апреля представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы регулярно организуем операции в Черном море. Мы недавно отправили туда корабли. Это не является чем-то новым. Мы ясно координируем вхождение в Черное море в соответствии с конвенцией Монтрё с Турцией", - сказал представитель Пентагона. По словам Кирби, США "используют авиацию, флот, работают везде, где это позволяет международное право".

При этом, говоря о передвижениях России близ Украины, Кирби заявил, что Вашингтон "хочет большей ясности" в том, что касается намерений Москвы.

"Мы хотим, чтобы российская сторона была более транспарентна в вопросе наращивания военной мощи в Крыму, а также вдоль восточной границы Украины. Это не совсем ясно", - сказал представитель Пентагона.

В марте командующий войсками Южного военного округа России Александр Дворников заявил, что Крым и всё российское Причерноморье надежно защищены от любых посягательств, может быть задействована "мощная группировка".

"Для этого все наши объединения, соединения и воинские части обладают необходимыми современными, мобильными средствами вооружения, которые позволяют в любой момент оперативно создать мощную группировку на операционном направлении, способную защитить российское Причерноморье, включая Крым и нанести сокрушительное поражение любому, кто посягнёт на целостность России, на безопасность наших граждан", - заявил Дворников.

Российские военные за несколько лет значительно усилили группировку в Крыму, в том числе, за счет систем противовоздушной обороны дальнего действия С-400 (концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Оборону Крыма обеспечивают корабли Черноморского флота РФ, морская авиация и авиация ПВО. В Крыму создан армейский корпус, в его составе соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения ПВО, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие.

У российских военных в Крыму есть передовые противокорабельные береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также скрытый в горах ракетный комплекс "Утёс".