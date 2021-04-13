Контракт с Индией по С-400 реализуется по плану, скоро будут объявлены сроки начала поставок - ФСВТС

От инозаказчиков поступают новые заявки на С-400

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Сроки начала поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 в Индию скоро будут объявлены, контракт реализуется по плану, заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"В настоящее время Россия и Индия продолжают работать над реализацией контракта на поставку индийской стороне систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф" по ранее согласованному плану. О сроках начала поставок систем в рамках указанной сделки будет объявлено в ближайшей перспективе", - сказала в понедельник официальный представитель ФСВТС России Валерия Решетникова.

"Мы констатируем сохраняющийся интерес других потенциальных покупателей к С-400, в ФСВТС поступают соответствующие обращения", - сообщила Решетникова.

"На сегодняшний день только эта система способна обеспечить гарантированное поражение как крылатых и баллистических ракет, так и беспилотных летательных аппаратов различных классов", - заявила представитель ФСВТС.

В начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф". Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд. Ожидается, что первые поставки С-400 в Индию состоятся до конца 2021 года.

В феврале на выставке Aero India 2021 замглавы ФСВТС России Владимир Дрожжов сообщил, что индийские специалисты в январе прибыли в Россию и приступили к обучению работе с С-400.

С-400 "Триумф" - современная зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Стоит на вооружении Воздушно-космических сил РФ.