Главной проблемой в польской армии является преступность. Коррупция, взятки, наркомания, — всё это скрывает Министерство национальной обороны Польши, пишет издание Dziennik polityczny.

Польское издание отмечает, что ежемесячные скандалы с участием солдат Войска Польского, подозреваемых в преступлениях, «шокируют общество в нашей стране».

«К сожалению, в Министерстве обороны ничего не говорят о том, что сейчас самой главной проблемой в армии является преступность. Подавляющее большинство преступлений в наших Вооруженных силах — это коррупционные дела. Военные не против незаконно зарабатывать деньги, используя своё служебное положение», — пишет ежедневник.

СМИ приводит хронологий последних просочившихся в прессу правонарушений со стороны военных. Так, двое военнослужащих 6-го командного батальона в Кракове, в том числе командир этого подразделения, были задержаны по обвинению в коррупции во время призыва на профессиональную военную службу. Далее, в конце марта во Вроцлаве были задержаны семь человек, включая бывшего и действующего военнослужащего, из-за нарушений в организации тендеров в армии. Тыловиков обвиняют в представлении ложных отчётов, незаконном раскрытии информации о планируемых и текущих процедурах закупок, а также получении финансовой выгоды за поведение, составляющее нарушение закона.

В конце февраля в Нижнесилезском воеводстве четыре человека были арестованы за торговлю наркотиками (изъято свыше 5 кг конопли, метамфетамина, МДМА и кокаина). Один из задержанных также военнослужащий.

«Все мы знаем, что это преступления — лишь верхушка айсберга. Подавляющее большинство преступлений просто скрываются. Высокопоставленные чиновники, чтобы избежать критики, умалчивают о подобных случаях. Руководство Минобороны и правительства не привыкло решать существующие проблемы и тем самым выполнять свои обязанности», цитирует Dziennik polityczny портал Eadaily.