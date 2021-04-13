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ТАСС

ТАСС рассказал в спецпроекте, как Россия сократила время полета на МКС до трех часов

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Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

В проекте можно проследить за эволюцией схем полетов российских кораблей к МКС: от длинной двухсуточной до сверхкоротких - двухвитковой и перспективной одновитковой

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. ТАСС к 60-летней годовщине первого в истории полета человека в космос выпустил спецпроект "Экспресс до МКС". Материал наглядно объясняет, как российские транспортные корабли сократили время в полете до Международной космической станции с двух суток до трех часов.

Экспертами проекта выступили специалисты госкорпорации "Роскосмос", Ракетно-космической корпорации "Энергия" и лично главный разработчик коротких схем - начальник отдела баллистики РКК "Энергия" Рафаил Муртазин, который предоставил ТАСС реальные данные для построения графиков схем сближения.

"В понятной форме и при этом не упуская мельчайших подробностей авторы проекта изложили материал с добавлением статистических данных и инфографики, познакомиться с которыми будет интересно и любителям, и профессионалам", - сообщил Муртазин.

Проект состоит из трех частей. В первом разделе ТАСС рассказывает о 60-летнем опыте пилотируемой космонавтики, а также отвечает на вопрос, созвучный с названием главы, - далеко ли от Земли до МКС. Вторая часть посвящена существующим схемам, по которым российские пилотируемые и грузовые корабли летают на станцию. В третьей главе впервые подробно рассказывается о разработанной в 2019 году специалистами РКК "Энергия" одновитковой схеме полета, благодаря которой в будущем корабль сможет сблизиться с МКС всего за два часа.

Ключевая особенность проекта - инфографические вставки и интерактивные графики всех схем сближения: двухсуточной, четырехвитковой, двухвитковой и даже одновитковой. Кроме того, во второй главе представлен таймлайн со всеми стыковками космических кораблей с МКС, включая миссии по программе сборки самой станции. С помощью этого элемента можно проследить, как российские корабли стали быстрее добираться до орбитальной станции.

О значимости быстрых стыковок

По словам Рафаила Муртазина, быстрые стыковки постепенно занимают свою нишу. "Надеюсь вскоре, двухсуточный полет в "товарном поезде" станет экзотикой и после освоения трехчасовых полетов наступит очередь космических "сапсанов", прибывающих на станцию по одновитковой схеме строго по расписанию за два часа", - отметил эксперт.

"Для ее [одновитковой схемы] реализации требуется квазикомпланарное выведение, а значит, помимо "Энергии" необходимо подключать и ракетчиков, и специалистов других предприятий. Освоение технологии одновитковой стыковки позволит России стать первой на этом пути и в будущем применять ее при реализации Лунной программы", - подытожил Муртазин.

В рамках создания проекта собственным опытом полетов по коротким схемам поделились российские космонавты Павел Виноградов, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Виноградов являлся командиром экипажа корабля "Союз ТМА-08М", совершившего в 2013 году первый полет по четырехвитковой схеме, Рыжиков и Кудь-Сверчков, которые сейчас находятся на МКС, в конце прошлого года первыми испытали полет по сверхкороткой двухвитковой схеме.

Полеты по новой схеме

Впервые пилотируемый корабль был запущен к МКС по двухвитковой схеме в октябре 2020 года. Тогда "Союз МС-17" смог добраться до станции за рекордные 3 часа 3 минуты. Второй пилотируемый полет по новой схеме состоялся 9 апреля 2021 года. Корабль "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18") долетел до МКС почти за 3,5 часа.

Следующий полет "Союза МС" к МКС запланирован на октябрь 2021 года. Ожидается, что корабль полетит к станции также по двухвитковой схеме.

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Страны
Россия
Компании
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Энергия РКК
Проекты
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Луна
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