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ТАСС

Эксперт: полететь на Луну на "Ангаре" можно только с помощью быстрых схем стыковки

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«Ангара-А5»
«Ангара-А5».
Источник изображения: Центр Хруничева

Как сообщил начальник отдела баллистики РКК "Энергия" Рафаил Муртазин, пилотируемый корабль на орбите нужно будет состыковать с кислородно-водородным разгонным блоком

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Пилотируемый корабль должен быстро состыковаться на орбите с разгонным блоком для полета к Луне, если запуск будет осуществляться с помощью ракеты-носителя "Ангара". Об этом сообщил ТАСС начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Рафаил Муртазин.

Он объяснил, что для полетов к Луне пилотируемый корабль на орбите нужно будет состыковать с кислородно-водородным разгонным блоком. "Одно плохо - этот разгонный блок живет только семь часов, поэтому надо быстро состыковаться с ним и оперативно выполнить отлетный импульс к Луне", - пояснил Муртазин.

Предполагается, что после стыковки корабль в связке с разгонником совершит один виток, чтобы проверить все системы, после чего будет либо выдан импульс к Луне, либо осуществлен уход на резервный виток. "Какая тут двухсуточная схема? Даже двухвитковая тут на грани! Поэтому отработка одновитковой схемы уже сейчас крайне важна для реализации лунной программы", - добавил баллистик.

Муртазин отметил, что двухпусковая схема и быстрая стыковка с разгонным блоком позволят начать запуски российских космонавтов к естественному спутнику Земли до появления сверхтяжелой ракеты.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Энергия РКК
Проекты
Луна
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