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Интерфакс-АВН

"Роскосмос" привлечет займы на несколько десятков млрд рублей - руководство

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Максим Овчинников
Максим Овчинников.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" планирует в ближайшее время привлечь заемные средства на несколько десятков миллиардов рублей, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый замгендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников.

"В ближайшее время она (кредитная нагрузка - ИФ) будет нарастать ввиду того, что у нас есть ряд программ, которые требуют привлечения заемных средств", - сказал Овчинников.

По его словам, ожидается что кредитная нагрузка вырастет с нынешних 85 до 100-120 млрд рублей.

Овчинников отметил, одна из программ, которая потребует привлечения дополнительного финансирования, это развертывание спутниковой системы ГЛОНАСС.

"Для поддержания группировки в необходимой кондиции, по согласованию с правительством решено привлечь кредитные средства в 2021-2023 годах. Это связано с тем, что сейчас в бюджете просто нет средств для обеспечения необходимых объемов финансирования", - добавил первый замгендиректора.

При этом возврат средств запланирован на период после 2027 года, отметил он, когда средства на это будут выделены в космической программе.

"Таким образом, номинально кредитный портфель будет расти, но при этом мы делаем все, чтобы этот портфель был в будущем обеспечен источниками", - подчеркнул Овчинников.

В данный момент, по его словам, "Роскосмос" тратит на обслуживание кредита около 9 млрд рублей в год.

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Кредитование
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
ГЛОНАСС
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