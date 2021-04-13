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Интерфакс-АВН

"Роскосмос" потеряет от 10 до 13 млрд рублей в год при прекращении поставок в США ракетных двигателей РД-180/РД-181 - первый замгендиректора

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Российский двигатель РД-181
Российский двигатель РД-181.
Источник изображения: NASA

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Продажа в США двигателей РД-180/РД-181 приносят НПО "Энергомаш" около трети общей выручки, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый замгендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников.

"С точки зрения отказа от покупок нашей продукции, эти риски тоже понятны. "Про "Энергомаш": по выручке речь идет от 10 до 13 млрд рублей. Это достаточно существенные объемы - где-то треть выручки предприятия", - сказал Овчинников.

"Понятно, что это (прекращение поставок ракетных двигателей - ИФ) для "Энергомаша" будет достаточно знаковая потеря в экономике, но, тем не менее, мы прорабатываем отдельные варианты поставок этой продукции другим заказчикам и будем делать все, чтобы уходить от прямой зависимости только от одного-двух-трех заказчиков на этом рынке", - добавил он.

Ранее неоднократно выдвигались предложения о прекращении поставок двигателей в США в ответ на антироссийские санкции Вашингтона.

В декабре стало известно, что в 2021 году "Энергомаш" поставит в Соединенные Штаты не менее 10 ракетных двигателей РД-180/РД-181.

Двигатели РД-180 используются американской компанией United Launch Alliance в ракете-носителе "Atlas-5". Другой американской компании - Orbital ATK - поставляются двигатели РД-181. Они применяются в ракетах Antares, при помощи которых на Международную космическую станцию отправляются грузовые корабли Cygnus.

По сведениям НПО "Энергомаш", с 1999 года в Соединенные Штаты было поставлено 116 двигателей РД-180. Конгресс США в последние годы неоднократно призывал ВВС США отказаться от их использования. Однако, по признанию конгрессменов, заменить российские ракетные двигатели вряд ли удастся до 2024 года, в том числе из-за значительной дороговизны создаваемого американского аналога.

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Cygnus ГККС
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