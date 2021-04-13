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Руслан Цаликов и Павел Попов осмотрели экспонаты выставки "День инноваций Минобороны России" в Анапе

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Павел Попов
Павел Попов.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Марат Абулхатин

ЦАМТО, 12 апреля. Первый замминистра обороны Руслан Цаликов и замглавы военного ведомства генерал армии Павел Попов 9 апреля осмотрели основные экспонаты выставки "День инноваций Минобороны России" в технополисе "ЭРА".

По поручению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу Руслан Цаликов и Павел Попов приняли участие в приемке Научно-производственного центра "Кулибин", созданного в технополисе, осмотрели его корпуса и оборудование.

На статической экспозиции перед Научно-производственным центром "Кулибин" заместители главы военного ведомства, в частности, осмотрели образец-демонстратор боевой машины реактивной системы залпового огня МС-522 калибра 80 мм, предназначенной для поражения площадных, групповых и одиночных целей, включая объекты бронетанковой техники, легкоуязвимой техники, живой силы, как открыто расположенных, так и находящихся в фортификационных сооружениях открытого и закрытого типов разработки НПО "Сплав".

Также была представлена экспериментальная платформа "Маркер", предназначенная для отработки, изучения и практического внедрения всех самых передовых технологий, связанных с системами технического зрения, высокоскоростных приводов, навигации и гибридных силовых установок. Разработкой системы технического зрения, не имеющей аналогов в мире, занимались непосредственно операторы научных рот технополиса "ЭРА".

Также Руслан Цаликов и Павел Попов осмотрели первый демонстратор авиационных средств поражения с отечественным нейропроцессором на борту, автоматизированную систему "Паспорт" с мобильной информационной системой "Кварц", программно-аппаратный комплекс обработки видовой информации средств дистанционного зондирования Земли с применением нейросетевых технологий.

В ходе посещения "Дня инноваций Минобороны России" замглавы военного ведомства Руслан Цаликов поставил задачу разработчикам максимально быстро внедрить новую технику.

В режиме видеосвязи начальник Военного инновационного технополиса "ЭРА" генерал-лейтенант Владимир Ивановский доложил министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу о готовности Научно-производственного центра "Кулибин" к открытию.

Также в режиме реального времени начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности генерал-майор Андрей Гончаров доложил главе военного ведомства о результатах проведения выставки научных достижений, особо отметив ряд перспективных разработок, представляющих потенциальный интерес для Вооруженных Сил Российской Федерации.

Выставка "День инноваций Минобороны России" в технополисе "ЭРА" проходила в период с 7 по 9 апреля, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Сплав НПО
Персоны
Цаликов Руслан
Шойгу Сергей
Проекты
Научная рота
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