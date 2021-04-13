Почти пятая часть сотрудников космической отрасли в России старше 60 лет - "Роскосмос"

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Работники старше 60 лет составляют 18% от общей численности сотрудников предприятий "Роскосмоса", сообщил в интервью "Интерфаксу" первый замгендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников.

"У нас работники старше 60 лет составляют 18% от общей численности", - сказал он.

По словам Овчинникова, затраты на обеспечение удаленного режима работы для лиц старше 60 лет во время пандемии ударили по бюджету госкорпорации. Всего из-за пандемии "Роскосмос" потерял около 7 млрд рублей.

Согласно годовому отчету госкорпорации за 2019 год, средний возраст работников "Роскосмоса" и его предприятий составил 45,4 года. Всего на предприятиях работало 195,8 тыс. человек, из них 56 % мужчин и 44 % женщин. Средняя зарплата сотрудников по итогам года составила 62,3 тыс. рублей.