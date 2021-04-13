Войти
Интерфакс-АВН

Почти пятая часть сотрудников космической отрасли в России старше 60 лет - "Роскосмос"

379
0
0
Центр имени Хруничева
Центр имени Хруничева.
Источник изображения: РИА Новости

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Работники старше 60 лет составляют 18% от общей численности сотрудников предприятий "Роскосмоса", сообщил в интервью "Интерфаксу" первый замгендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников.

"У нас работники старше 60 лет составляют 18% от общей численности", - сказал он.

По словам Овчинникова, затраты на обеспечение удаленного режима работы для лиц старше 60 лет во время пандемии ударили по бюджету госкорпорации. Всего из-за пандемии "Роскосмос" потерял около 7 млрд рублей.

Согласно годовому отчету госкорпорации за 2019 год, средний возраст работников "Роскосмоса" и его предприятий составил 45,4 года. Всего на предприятиях работало 195,8 тыс. человек, из них 56 % мужчин и 44 % женщин. Средняя зарплата сотрудников по итогам года составила 62,3 тыс. рублей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Похожие новости
18.09.2019
Космонавт с пистолетом: получат ли космонавты личное оружие
12.07.2018
"Роскосмос" вырвался из круга и приостановил пуски с Байконура
12.01.2016
Роскосмос сократит затраты на обслуживание МКС
22.09.2014
Шланги болтаются, но о Луне мечтается
12.02.2013
«Морской старт» идет ко дну
07.02.2008
Министр обороны Бразилии ознакомился с российскими космическими технологиями в Центре имени Хруничева
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 16:52
  • 2
Цензор.НЕТ (Украина): сколько батальонов у Путина? Анализ российских сил вторжения на Украину
  • 13.04 16:44
  • 3
Россия должна поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил Путин
  • 13.04 16:41
  • 2
Если завтра война. Удастся ли России захватить всю Украину (Еспресо, Украина)
  • 13.04 16:36
  • 101
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 13.04 16:19
  • 3
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 13.04 16:18
  • 4
Поворот к природе усилит позиции России в мире
  • 13.04 16:16
  • 2
Реформа ВДВ идет ударным темпом
  • 13.04 15:50
  • 35
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 13.04 13:39
  • 102
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 13.04 13:01
  • 1
Литва получит от США гранатометы, принятые на вооружение в 1962 году
  • 13.04 11:13
  • 27
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 13.04 11:09
  • 5
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной
  • 13.04 09:40
  • 1
В правительстве заявили о лидерстве России в космосе
  • 13.04 09:37
  • 1
60-летие подвига Гагарина: Россия защищает честь космической державы (Асахи симбун, Япония)
  • 13.04 06:59
  • 2
Глава РАН: оставаться лидером в космосе России позволяет созданный в советское время задел