Специалисты РЭБ показали борьбу с беспилотниками во время учений в Сибири

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) во время учений в Кемеровской области сорвали навигацию ударных беспилотников условного противника. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщает Минобороны РФ.

Согласно замыслу учения условный противник собирался нанести беспилотниками удар по объектам военной инфраструктуры. После получения разведданных расчеты комплексов РЭБ «Борисоглебск» и «Житель» выдвинулись в назначенный район, рассказали в ведомстве.

Отмечается, что военные смогли отразить нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника. Кроме того, по прибытии специалисты РЭБ развернули пункты управления и установили радиопомехи, благодаря которым были заглушены каналы управления БПЛА, а также каналы связи с GPS спутниками навигации.

Ранее, 12 апреля, «Известия» писали, что войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Балтийского и Северного флотов в марте провели учения, в ходе которых были протестированы сверхдальнобойные станции радиоэлектронной борьбы.

6 апреля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил, что Вооруженные силы начали контрольные проверки за зимний период обучения, в рамках которых пройдет более четырех тысяч тактических, тактико-специальных и двусторонних учений. Сообщалось, что в апреле запланировано провести более 4 тыс. учений разного масштаба, из них 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.