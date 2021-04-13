Объявлены итоги первого конкурса концепций ракеты – носителя сверхлегкого класса и межорбитального малого разгонного блока

Экспертное жюри, созданное АНО «Аналитический Центр «Аэронет», в состав которого вошли эксперты от Госкорпорации «Роскосмос», Фонда Перспективных Исследований, Фонда Сколково, Российской Венчурной Компании, Инвестиционного Фонда VEB Ventures, подвело итоги конкурса концепций ракеты – носителя сверхлегкого класса и межорбитального малого разгонного блока, проводившегося между частными компаниями в 2020 г.

На конкурс представлялись научно-технические отчеты в форме инженерных записок и презентации проектов. Основная цель конкурса – поиск путей создания эффективной экосистемы, в которой частные компании, коллективы ВУЗов, институты развития, ФОИВы и венчурные фонды могли бы взаимодействовать друг с другом, развивать инновационные проекты в области частной космонавтики в России и уверенно выходить на международный уровень.

Конкурс проводился среди предприятий частного бизнеса по максимально прозрачным и демократичным правилам. В ряде проектов приняли участие коллективы ведущих аэрокосмических университетов. Исключение было сделано для МГТУ им. Баумана, команда которого создание частной компании отложила на следующий этап развития своего проекта.

В конкурсе инженерных записок по ракете-носителю сверхлегкого класса приняли участие:

ВНХ-Энерго – БГТУ ВОЕНМЕХ (Санкт-Петербург) с проектом «Paragon/Hybris»;

ИнтерПолярис (Воронеж) с проектом «BERIK»;

МВТУ им. Баумана (Москва);

ОКБ Кулон (Санкт-Петербург) с проектом ракеты предельных параметров «2B&P»;

РДС – Лаб – БГТУ ВОЕНМЕХ (Санкт-Петербург) с проектом «Levatron»;

Центр аддитивных технологий (Воронеж) с проектом «Сполох».

В номинации межорбитальных малых разгонных блоков приняли участие:

ВНХ-Энерго – БГТУ ВОЕНМЕХ (Санкт-Петербург) с проектом «Aeris»;

ИнтерПолярис (Воронеж) с проектом «БОРИС»;

МВТУ им. Баумана (Москва) с проектом модульного семейства малых космических аппаратов;

Орбитальный экспресс (Москва) с проектом «Садко»;

Центр аддитивных технологий (Воронеж) с проектом «Анна».

Первое представление проектов ракет состоялось во время проведения Конференции Аэронет в ноябре 2020.

В течение последующих четырех месяцев коллектив экспертов проводил оценку проектов по следующим критериям: техническая реализуемость проекта, конкурентоспособность предлагаемого решения, потенциал коммерциализации решения, инвестиционная привлекательность проекта, организационный потенциал команды проекта и представленной кооперации. 9 апреля экспертное жюри провело свое заключительное заседание, отобрав по 3 лучших проекта в каждой номинации.

В номинации ракета-носитель сверхлегкого класса победителями объявлены:

Проект Paragon/Hybris (ВНХ-Энерго - БГТУ ВОЕНМЕХ); Проект BERIK (ИнтерПолярис); Проект Сполох (Центр Аддитивных Технологий).

В номинации малый орбитальный буксир победителями объявлены:

Проект Aeris (ВНХ-Энерго - БГТУ ВОЕНМЕХ); Проект модульной платформы (МВТУ им.Баумана); Проект Садко (Орбитальный экспресс).

Благодаря работе экспертного жюри, рабочая группа НТИ Аэронет получила очень ценную обратную связь для более эффективной организации работы на следующем этапе.

Планируется, что конкурсы следующего этапа на аванпроекты будут также открытыми, но победители конкурса инженерных записок получат в них некоторые преференции.

Итогом поэтапного конкурсного отбора должно стать создание эффективной частно-государственной кооперации, которая сможет вывести на рынок, в том числе международный, изделия ракетно-космической техники, в которых будут реализованы самые эффективные технико-экономические решения.