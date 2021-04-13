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ТАСС

Рогозин заявил, что Россия стоит на пороге важных изменений в космической отрасли

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Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Глава Роскосмоса отметил, что Россию ожидает переход на новую ракетно-космическую технику, а также начало лунных исследований

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. РФ не только смотрит в прошлое, но и нацелена на будущее, находясь на пороге важных изменений в космической отрасли. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Сегодня наша отрасль не только отмечает юбилей и вспоминает прошлое, мы также нацелены на будущее, мы стоим на пороге очень важных изменений в нашей отрасли", - сказал Рогозин в поздравлении к 60-летию со дня первого в истории полета человека в космос, который совершил Юрий Гагарин.

Глава госкорпорации подчеркнул, что РФ ожидает переход на новую ракетно-космическую технику, начало лунных исследований - сначала автоматическими станциями, потом экипажами космонавтов. По его словам, космическая отрасль видит колоссальные возможности для международного сотрудничества, а демонстрация технологий говорит в пользу того, что "с РФ хотят дружить и работать многие".

"Мы верим в наш космос, в российский космос. Мы верим в том, что отрасль способна решить все те задачи, которые стоят перед нами и поставлены президентом и нашим народом", - добавил Рогозин.

Глава Роскосмоса также напомнил, что первый полет человека в космос был совершен, несмотря на потерю колоссального количества людей и ресурсов во время Великой Отечественной войны. "Это говорит о том, что далеко не все связано с обстоятельствами, очень многое зависит от людей, их воли и профессионализма, от их нацеленности на достижение результата", - заключил Рогозин.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. "Восток-1" совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Юрий Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта недалеко от деревни Смеловки Саратовской области.

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