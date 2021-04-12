Минобороны РФ сообщило о сопровождении шести военных колонн Азербайджана в Нагорном Карабахе

Москва. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские миротворцы сопроводили шесть колонн азербайджанских военных в Нагорном Карабахе, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, сообщает Минобороны РФ.

"Российским миротворческим контингентом обеспечено сопровождение шести колонн вооруженных сил Азербайджанской Республики: четырех через Лачинский коридор в северном и южном направлениях, одной колонны по маршруту Шуша - Красный базар - Каджар и одной в обратном направлении", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте российского военного ведомства.

В ведомстве добавили, что на 27 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

"Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - отмечается в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что российскими миротворцами обеспечивается безопасное перемещение граждан и восстановление объектов гражданской инфраструктуры.

"Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. За сутки очищено 3 га территории, 3 км дорог, обнаружено два взрывоопасных предмета. Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1 960 га территории, 605 км дорог, 1 691 домостроение, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25 484 взрывоопасных предмета", - говорится в сообщении.