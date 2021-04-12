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Интерфакс-АВН

США не оставят без последствий продолжение "агрессивных действий" России - Блинкен

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: © im Kyung-Hoon/Pool Photo via AP

Вашингтон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - России придется иметь дело с последствиями, если она будет продолжать совершать агрессивные действия, заявил в интервью телеканалу NBC госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Вопрос в том, продолжит ли Россия действовать агрессивно и безответственно. Если да, то президент (США Джо Байден - ИФ) дал понять - за это придется платить, будут последствия", - сказал госсекретарь.

При этом он выразил озабоченность в связи с действиями РФ на границах с Украиной, повторив мнение Вашингтона, что в этом регионе наблюдается максимальная - с 2014 года - концентрация российских войск. Блинкен отметил, что США "находятся в очень тесном контакте и координации с союзниками и партнерами в Европе", причем все они разделяют тревогу Вашингтона по поводу ситуации вокруг Украины.

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Страны
Россия
США
Украина
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