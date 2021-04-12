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Интерфакс-АВН

В порт Судана, где создается база ВМФ РФ, зашел российский разведывательный корабль

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Иван Хурс
Судно связи «Иван Хурс» проекта 18280.
Источник изображения: http://www.nordsy.spb.ru/

Лондон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Российский разведывательный корабль "Иван Хурс" зашел в Порт-Судан на Красном море, где создается база ВМФ РФ, сообщил в соцсетях ресурс Asian OSINT, публикующий его фотографии в порту.

На них видно, как российский корабль с помощью портового буксира швартуют к причалу в Судане.

"Иван Хурс" 30 марта вышел из Черного моря в акваторию Средиземноморья, а затем проследовал в направлении Суэцкого канала.

Как сообщал "Интерфакс", 18 марта в Порт-Судан заходил ракетный корвет "Стойкий" ВМФ РФ в сопровождении танкера "Кола".

В конце февраля в Порт-Судан впервые зашел фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович".

Как сообщала тогда пресс-служба Черноморского флота, "экипаж фрегата "Адмирал Григорович" Черноморского флота совершил визит в Порт-Судан, где по соглашению Российской Федерации и Республики Судан будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России".

По данным флота, нахождение на территории Судана пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств.

В декабре 2020 года стало известно, что Россия и Судан подписали соглашение о создании в Судане ПМТО ВМФ России на Красном море.

В Судане побывала комиссия Минобороны РФ в рамках двустороннего соглашения о создании ПМТО, сообщил "Интерфаксу" 9 февраля заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. "Выезжала рекогносцировочная комиссия, которая там работала, уточняла технические возможности и необходимый объем вспомогательных зданий и сооружений", - сказал Иванов.

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2020-й год
20380 Корвет-1
ЧФ
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