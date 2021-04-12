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Интерфакс-АВН

Турция считает необходимыми переговоры РФ и Украины для решения разногласий между странами - Эрдоган

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: © AP Photo, Presidential Press Service via AP

Стамбул. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - В Анкаре полагают, что России и Украине ради безопасности региона нужно как можно скорее урегулировать свои разногласия за столом переговоров, заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Анкара выступает за скорейшее мирное разрешение разногласий между Россией и Украиной путем переговоров ради мира и безопасности в регионе", - приводит слова президента агентство "Анадолу".

Накануне Эрдоган провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что ситуация в Донбассе может быть урегулирована путем диалога. Эрдоган также указывал, что фундаментальная цель Турции состоит в сохранении мирной обстановки в Черном море.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после смены власти в Киеве. В результате на части Донецкой и Луганской области Украины в настоящее время существуют неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской народных республик, граничащие с Россией. Они отделены от остальной территории Украины линией разграничения, базирующейся на Минских соглашениях.

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Страны
Россия
Турция
Украина
Персоны
Эрдоган Реджеп
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