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Интерфакс-АВН

Израиль нуждается в гарантиях безопасности при любом новом соглашении с Ираном - глава Минобороны

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Флаг Израиля
Флаг Израиля.
Источник изображения: ТАСС/Валерий Шарифулин

Иерусалим. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Любое новое международное соглашение с Ираном должно гарантировать безопасность Израиля и помешать гонке вооружений в ближневосточном регионе, заявил в воскресенье глава Минобороны Израиля Бени Ганц на встрече в Тель-Авиве с шефом Пентагона Ллойдом Остином.

"Мы будем тесно работать с нашими американскими союзниками, чтобы гарантировать: всякое новое соглашение с Ираном обеспечит жизненно важные интересы мира и США, предотвратит опасную гонку вооружений в нашем регионе и защитит государство Израиль", - приводит слова министра издание Times of Israel.

Ганц добавил, что Израиль рассматривает США в качестве "полноправного партнера на всех направлениях, не в последнюю очередь - на иранском".

В свою очередь Остин заявил, что обсуждал с Ганцем региональные вызовы, а также реализацию политики Вашингтона по поддержанию качественного военного превосходства Израиля в регионе. По словам Остина, он заверил Ганца в нерушимости обязательств США перед Израилем.

Times of Israel отмечает, что Остин стал первым членом администрации президента США Джо Байдена, прибывшим с официальным визитом в Израиль. Кроме того, это первый визит в Израиль члена американской администрации в ранге министра обороны с 2017 года.

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Гана
Израиль
Иран
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