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Интерфакс-АВН

Песков: никто не допускает возможности войны с Украиной, но возможность гражданской войны в этой стране тоже неприемлема

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Александр Щербак/ТАСС

Петропавловск-Камчатский. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил возможность войны с Украиной, несмотря на жесткие заявления, которые в последнее время делает Москва.

"Конечно, никто не собирается двигаться к войне и вообще никто не приемлет возможность такой войны", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что "также никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине". "Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны", - сказал представитель Кремля.

По его словам, Москва будет "терпеливо разъяснять" свою позицию по Донбассу, несмотря на завидное упорство Киева представить Россию стороной конфликта.

"Действительно, украинская сторона с завидным упорством пытается представить Россию в качестве стороны конфликта. Это не так. Россия не является стороной конфликта. Россия прикладывает все возможные усилия, чтобы помочь этот конфликт урегулировать. И мы без устали будем продолжать это разъяснять", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он заметил, что все участники "Нормандской четверки", за исключением Украины, в целом, это понимают. "Но для них, наверное, Украина является таким вот "анфан террибль", да, вот этим вот страшным младенцем, которого вроде и выкинуть-то никуда не выкинешь, но столько головной боли от него. Вот, наверное, так", - сказал Песков.

Характеризуя обстановку в Донбассе, он отметил, что "происходит ситуация, связанная с повышением активности провокационных действий со стороны вооруженных сил Украины".

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Страны
Россия
Украина
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