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Интерфакс-АВН

Песков: РФ будет настаивать на выполнении хотя бы части минских договоренностей перед встречей лидеров "нормандской четверки"

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Акция националистов в Киеве против прекращения боевых действий в Донбассе
Акция националистов в Киеве против прекращения боевых действий в Донбассе.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Петропавловск-Камчатский.11 апреля. ИНТЕРФАКС - Работа по подготовке новой встречи лидеров "Нормандской четверки" ведется, но Россия по-прежнему исходит из того, что ей должно предшествовать выполнение хотя бы части ранее достигнутых договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью ведущему программы "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину Песков утвердительно ответил на вопрос, будет ли Москва настаивать на том, чтобы для проведения саммита было выполнено хоть что-то.

"Безусловно. Но, тем не менее, ведется работа. И работа ведется по линии политсоветников очень напряженная. Политсоветники "четверки" находятся в постоянном контакте. Это очень сложный контакт, требует огромного терпения всех четырех сторон. И, тем не менее, он ведется", - подчеркнул представитель Кремля.

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Россия
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