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Интерфакс-АВН

Ситуация на Украине опасна для России, страна предпринимает меры для обеспечения своей безопасности - Песков

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Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в Берлине
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в Берлине.
Источник изображения: © AP Photo, Markus Schreiber

Меркель в телефонном разговоре с Путиным выражала обеспокоенность концентрацией российских войск в районе границ с Украиной

Перемещение войск внутри собственной территории - внутреннее дело РФ, это не должно вызывать ни у кого обеспокоенности

Москва. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - В Москве не исключают, что Киев попытается решить свои внутренние проблемы силовыми методами, это опасно для России, и она предпринимает усилия для обеспечения своей безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Рядом с нами страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война. Рядом с нами страна, в которой мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами. Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

В ходе интервью был задан вопрос о том, действительно ли в ходе недавнего разговора президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель последняя" потребовала свернуть российское военное усиление в районе восточной Украины".

"Нет. Меркель действительно сказала, что нас в Европе беспокоит концентрация российских войск в районе границ. Да, она это сказала. И такая обеспокоенность была выражена", - сказал Песков.

По его словам, "на это последовали соответствующие разъяснения главы государства".

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Страны
Германия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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