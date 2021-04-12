КНДР завершила строительство новой подводной лодки в 3 тыс. тонн - разведки США и Южной Кореи

Вождь КНДР товарищ Ким Чен Ын на борту дизель-электрической подводной лодки с бортовым номером "748" проекта 633 (033) ВМС КНДР. Июнь 2014 года.

Гонконг. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Разведслужбы США и Южной Кореи полагают, что КНДР окончила постройку новой подводной лодки весом в 3 тыс. тонн, сообщает в воскресенье агентство "Рёнхап" со ссылкой на свои источники.

"Руководители разведок Южной Кореи и США пришли к выводам, что Северная Корея уже закончила строить 3000-тонную подводную лодку, о которой стало известно в июле 2019 года", - цитирует "Рёнхап" заявления источников.

"Руководители считают, что Северная Корея изучает подходящее время для того, чтобы представить подводную лодку для создания стратегического эффекта, в том числе для максимизации давления на США", - отметили источники.

Ранее в апреле в аналитическом центре стратегических и международных исследований Beyond Parallel сообщили, что КНДР может готовиться к испытанию баллистической ракеты подводной лодки (БРПЛ). Такое предположение возникло в связи с тем, что Северная Корея переместила погружной стенд для испытания ракет на верфи на своем восточном побережье.