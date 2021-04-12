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Интерфакс-АВН

Модуль "Наука" успешно прошел заводские испытания - Рогозин

Разделы: Космонавтика
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Оборудование для проверки модуля "Наука"
Оборудование для проверки усовершенствованного модуля "Наука".
Источник изображения: https://habr.com/

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Москва. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Новый модуль "Наука" для МКС успешно завершил заводские испытания, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Сегодня завершили заводские испытания МЛМ (многофункциональный лабораторный модуль - ИФ) с положительным результатом. Документы все оформлены. Получили разрешение на разборку схемы и перевод МЛМ в барокамеру. Работа по подготовке к запуску модуля "Наука" идёт", - написал Рогозин в твиттере в воскресенье.

Как сообщил 2 апреля исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев, запуск модуля пройдет в июле 2021 года.

Ранее запуск планировался на май текущего года, но, как говорил в декабре прошлого года Рогозин, в случае необходимости проведения дополнительных проверок, он может быть перенесен на июль. В марте глава "Роскосмоса" сообщал, что точная дата запуска будет определена в апреле.

До этого сроки запуска модуля неоднократно переносились.

Изначально пуск МЛМ "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год, как сообщалось, из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава "Роскосмоса" сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак, кроме того, решается вопрос о замене баков МЛМ на баки от разгонного блока "Фрегат".

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