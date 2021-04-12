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Известия.ru

Россия выразила надежду на помощь Франции в предотвращении гонки вооружений в космосе

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA

Москва ожидает от Парижа поддержки инициатив, направленных на неразмещение оружия в космическом пространстве, заявил в воскресенье, 11 апреля, посол России во Франции Алексей Мешков в интервью ТАСC по случаю 60-летия первого полета человека в космос.

Дипломат отметил, что Россия и Франция в целом разделяют необходимость обеспечения космической деятельности в соответствии с нормами международного права.

«Это касается предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве и необходимости не допустить его превращения в новую арену противоборства <...> Рассчитываем на поддержку этих инициатив Парижем», — подчеркнул он.

9 марта французские военнослужащие впервые в истории вооруженных сил страны приступили к учениям в космосе. По словам главы командования Космических сил Франции Мишеля Фридлинга, учения являются «тест-стрессом для систем».

В феврале 2020 года Франция присоединилась к инициативе по сотрудничеству «Объединенные космические операции» (CSpO). По словам министра обороны страны Флоранс Парли, вместе с шестью союзниками Париж предпринимает меры по укреплению и координации действий в космосе.


В декабре 2020 года в США заявили, что космос становится потенциальной ареной боевых действий между Соединенными Штатами и их противниками, поэтому Вашингтон должен быть готов отразить агрессию в космосе. Москва при этом неоднократно называла недопустимой милитаризацию космического пространства.

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2020-й год
Военные учения
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