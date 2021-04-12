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Интерфакс-АВН

Министр обороны США предложил Филиппинам меры по углублению военного сотрудничества - Пентагон

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Ллойд Остин
Ллойд Остин.
Источник изображения: Carlos Barria/Reuters

Вашингтон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Ллойд Остин в телефонной беседе с филиппинским коллегой Дельфином Лорензаной предложил новые меры, направленные на углубление сотрудничества между двумя странами в военной сфере, сообщил Пентагон.

Остин "вновь подтвердил приверженность США сохранению свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, (...) предложил ряд мер по углублению оборонного сотрудничества между США и Филиппинами, в том числе путем повышения ситуационной осведомленности об угрозах в Южно-Китайском море", говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что стороны "обсудили ситуацию в Южно-Китайском море и недавнее скопление кораблей морского ополчения КНР у рифа Уитсун (китайское название - Нюэцзяо)".

США направили дополнительные военно-морские силы в акваторию Южно-Китайского моря, сообщило в четверг текущей недели гонконгское издание South China Morning Post.

Базирующийся в Пекине аналитический центр SCSPI обнародовал данные спутниковых снимков, согласно которым накануне вечером через Малаккский пролив проследовала американская амфибийно-десантная группа в составе десантного корабля USS Makin Island (LHD-8) и десантного транспорта-дока USS San Diego (LPD-22). При этом моряки на USS Makin Island проводили учения с боевой стрельбой, отметили в свою очередь в Индо-Тихоокеанском командовании ВС США.

Ранее сообщалось, что филиппинские власти обнародовали фотографии более 200 китайских судов, собравшихся в этом районе 7 марта. Риф является частью архипелага Наньша (английское название - Спратли) в Южно-Китайском море, вокруг которого ведут спор КНР и такие члены АСЕАН как Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам. При этом Нюэцзяо находится в 324 км от провинции Палаван на западе Филиппин.

Глава МИД Филиппин Теодоро Локсин объявил, что Манила заявила протест в связи с присутствием китайских судов в этом районе.

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