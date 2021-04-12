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Интерфакс-АВН

Блинкен обсудил действия РФ близ Украины с главами МИД Франции и ФРГ - госдеп

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Вашингтон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и главой МИД ФРГ Хайко Маасом обсудил необходимость прекращения исходящих от России, по мнению Запада, "односторонних провокаций" на востоке Украины.

"Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с французским министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом... Они обсудили необходимость того, чтобы Россия положила конец опасной и безответственной риторике, наращиванию военной мощи в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также односторонним российским провокациям вдоль линии контакта на востоке Украины", - говорится в сообщении Госдепа США.

В документе отмечается, что Блинкен и Ле Дриан в беседе выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

По данным госдепа, также состоялся аналогичный телефонный разговор Блинкена с Маасом. Лидеры обсудили "важность поддержки Украины против односторонних провокаций России вдоль линии контакта в восточной Украине, оккупированном Крыму и вдоль границ Украины".

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия в настоящий момент сосредоточила на границе с Украиной больше войск, чем когда бы то ни было с 2014 года, и это беспокоит Вашингтон.

Она отметила, что Вашингтон обсуждает рост напряженности в регионе, в том числе, с партнерами по НАТО. В то же время Псаки сказала, что у нее нет в распоряжении деталей взаимодействия Вашингтона и Москвы по этой проблеме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что группировка Вооруженных сил РФ у границ Украины никому не угрожает и будет находиться там столько, сколько будет признано целесообразным руководством страны.

"Россия никому не угрожала и не угрожает, ни для кого не представляет угрозы. Российские Вооруженные Силы находятся там на территории Российской Федерации, где это признано необходимым и целесообразным", - заявил Песков журналистам.

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