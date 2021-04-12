США ведут консультации с союзниками о действиях России у границ Украины - Белый дом

Вашингтон контактирует и с Москвой

Вашингтон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - США консультируются с партнерами и союзниками в регионе в связи с нынешней ситуацией вокруг Украины, включая передвижения российских войск у границ этой страны, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"В том, что касается российской агрессии на востоке Украины, в том числе и передвижений российских войск на границах с Украиной, мы находимся в близком контакте с партнерами и союзниками в регионе: это касается оценки ситуации, обмена разведданными о происходящем, а также возможных перспектив действий", - сказала Псаки на брифинге.

"Мы много общаемся и с российской стороной на многих уровнях ", - отметила она.

Кроме того, Псаки затронула вопрос о готовящемся ответе Вашингтона на ряд предполагаемых действий РФ, которые США расценивают как деструктивные. Она напомнила, что США в ответ на недружелюбные действия РФ прибегнут к ряду и явных и скрытых мер.

"Я могу подтвердить: последствия будут, некоторые - видимые, а другие - невидимые. Мы надеемся, что скоро сможем больше сказать по этому поводу", - сказала Псаки в ответ на просьбу журналиста прокомментировать материал агентства Bloomberg о завершении Вашингтоном сбора данных о предполагаемых враждебных действиях РФ.

Ранее Bloomberg сообщил, что администрация США, завершив обзор действий РФ, теперь готовит ответные меры. По данным агентства, речь может пойти о санкциях и о высылке "сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием".

Bloomberg подчёркивал, что, возможно, санкции коснутся людей, близких к российскому руководству, а также структур, которые, по мнению США, имеют отношение к попыткам вмешаться в американские выборы.

Эти действия администрации США станут итогом обзора, который Джо Байден приказал провести в свой первый день на посту президента. Анализ проводился по четырем направлениям: предполагаемое вмешательство России в выборы в США, сообщения о приписываемых России вознаграждениях за нападения на американских солдат в Афганистане, кибератака на SolarWinds и ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным. США в прошлом месяце объявили о санкциях против российских чиновников из-за ситуации с Навальным, но до сих пор воздерживались от действий в трех других областях.