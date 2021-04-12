Отправка боевых кораблей США в Черное море является стандартной операцией - Пентагон

Вашингтон призывает РФ объяснить свои намерения близ восточной Украины

Вашингтон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Отправка кораблей ВМС США в Черное море является регулярной операцией, обычно координируемой с Анкарой в рамках конвенции Монтрё, заявил в пятницу представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы регулярно организуем операции в Черном море. Мы недавно отправили туда корабли. Это не является чем-то новым", - сказал Кирби в ходе брифинга.

"Мы ясно координируем вхождение в Черное море в соответствии с конвенцией Монтрё с Турцией", - подчеркнул представитель Пентагона.

По словам Кирби, США "используют авиацию, флот, работают там везде, где это позволяет международное право".

Представитель Пентагона заявил, что не собирается говорить о "будущих операциях" в Черном море и не будет "подтверждать информацию турецких СМИ" об отправке кораблей ВМС США в Черное море на следующей неделе.

При этом, говоря о передвижениях России близ Украины, Кирби заявил, что Вашингтон "хочет большей ясности" в том, что касается намерений Москвы.

"Мы хотим, чтобы российская сторона была более транспарентна в вопросе наращивания военной мощи в Крыму, а также вдоль восточной границы Украины. Это не совсем ясно", - сказал представитель Пентагона.

"Мы не верим, что это способствует стабильности и безопасности в регионе", - добавил он.

Ранее в пятницу канал NTV со ссылкой на МИД Турции сообщил, что США уведомили турецкие власти об отправке двух боевых кораблей в Черное море на следующей неделе.

"Нас уведомили по дипломатическим каналам о том, что два корабля ВМС США выйдут в Черное море в соответствии с конвенцией Монтрё", - цитирует канал заявление турецкого министерства.

Отмечается, что корабли, как ожидается, пробудут в Черном море до 4 мая.