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ТАСС

Проект бюджета NASA на 2022 финансовый год предусматривает $6,9 млрд на лунную программу

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Иллюстрация LOP-G, HLS и «Ориона» для миссии Artemis III
Иллюстрация LOP-G, HLS и «Ориона» для миссии Artemis III.
Источник изображения: Фото: NASA

На связанные с МКС расходы будет направлено $3 млрд, говорится в проекте представленного Белым домом бюджета на следующий финансовый год

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Проект представленного в пятницу Белым домом бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране 1 октября) предусматривает выделение $6,9 млрд на лунную программу NASA Artemis. Об этом говорится в распространенном документе.

В нем отмечается, что американское правительство повысило на $325 млн расходы на данную программу по сравнению с показателями в одобренном на нынешний финансовый год бюджете. На связанные с Международной космической станцией (МКС) расходы будет направлено $3 млрд.

Всего же в следующем году расходы NASA составят $24,7 млрд, что на 6,3%, или на $1,5 млрд, больше по сравнению с нынешним годом.

Президентский проект бюджета представляет собой направленный Конгрессу запрос, в котором говорится о приоритетах администрации. Члены Палаты представителей и Сената Конгресса сами разрабатывают и утверждают правительственные расходы, после чего итоговый документ подписывает или отклоняет глава государства.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов. Первый этап программы намечен на текущий год, второй - на 2023 год.

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Страны
США
Продукция
Orion КК
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