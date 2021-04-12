Haber7 (Турция): приказ, который может исходить от НАТО, способен вовлечь Турцию в украинско-российский кризис

Как так получилось, что Россия и Украина оказались врагами? Более того, в их конфликт могут быть втянуты другие страны и Турция в том числе, пишет Haber7. Все зависит от того, отдаст ли НАТО приказ о переброске турецких войск. Предсказать, как это отразится на отношениях Москвы и Анкары, пока сложно.

Турция, перенявшая командование "Объединенной оперативной группой повышенной готовности" НАТО в начале 2021 года, с поступлением возможного приказа из штаб-квартиры в Брюсселе может оказаться вовлеченной в украинско-российский кризис.

Как случилось, что Россия и Украина, которые когда-то были неразлучны, словно братья, стали врагами?

Польша, Эстония, Чехия, Болгария, Венгрия и Румыния после распада СССР сначала стали членами ЕС, а потом и НАТО. Украина, Грузия, Молдова тоже хотели присоединиться к этим странам. Однако в силу их приграничного соседства с Россией Москва посчитала этот шаг поводом для войны. Очевидно, она не хотела соседствовать с НАТО.

Первая трещина между Россией и Украиной возникла в 2013 году. Тогдашний президент Украины Виктор Янукович хотел быть ближе как к России, так и к ЕС. Поначалу Путин не возражал. Однако масштабное соглашение, которое Украина пожелала заключить с ЕС, его рассердило. По этой причине российский лидер начал оказывать сильное давление на Януковича. И это давление дало результат: Янукович отступил. Однако на этот раз в стране вспыхнули протесты, поддерживаемые Западом.

В результате этих акций, которые вошли в историю как "события на Майдане", десятки человек погибли, а Янукович бежал из страны. При неясности относительно того, кто будет контролировать парламент, Путин в начале 2014 года отдал приказ об оккупации Крыма. Москва не хотела терять Севастополь, важнейший порт в теплых водах. В дальнейшем Россия также поддержала сепаратистов на востоке страны. В апреле и мае 2014 года в Луганске и Донецке были созданы две отдельные республики. 2014 год ознаменовался большим переломом в отношениях Киева и Москвы. И теперь эти две страны - уже не братья, а враги.

Такова вкратце канва кризиса между Россией и Украиной…

И в последние недели кризис вспыхнул снова.

Напряженность между Россией и Украиной в дальнейшем может вовлечь Турцию в трудный процесс.

Что это за процесс?

Поясним. Как известно, Турция в начале 2021 года переняла у Польши командование "Объединенной оперативной группой повышенной готовности" (ООГПГ). Эти силы реагирования под эгидой НАТО были созданы во время украинского кризиса в 2014 году в качестве фактора сдерживания России. В 2019 году группой командовала Германия.

Это соединение, военный персонал которого насчитывает в общей сложности 6,4 тысячи, Турция как руководитель в этом году поддерживает 4,2 тысячами турецких военнослужащих. Остальной военный персонал - из Албании, Венгрии, Черногории, Польши, Румынии, Италии, Латвии, Словакии, Испании, Великобритании и США.

В Турции эта миссия возложена на командование 66-й механизированной бригады, дислоцированной во Фракии. В этой связи была усилена структура бригады. В частности были вложены инвестиции в планирование потребностей в области материально-технического обеспечения и боеприпасов, а также модернизированы противотанковые ракетные системы и бронетехника.

Стоит отметить, что западные государства, а также Турция не одобряют аннексию Крыма Россией и процесс, происходящий в Донбассе. Украина - страна, которая является союзницей, но не членом НАТО. Иными словами, о применении знаменитой пятой статьи договора НАТО, обозначаемой девизом: "Один за всех, все за одного. Нападение на одного из нас считается нападением на всех нас", - речи быть не может. Однако НАТО, ЕС и США выражают серьезную поддержку Украине. В случае возможной войны проявится ли эта поддержка, заявляемая на дипломатическом уровне, на поле боя - это полная загадка.

И здесь мы возвращаемся к вопросу, который задали в начале нашей статьи. Что за трудный процесс поджидает Турцию?

Если НАТО захочет поддержать Украину на месте, альянс может отдать приказ оперативной группе, созданной против России.

Это будет означать переброску войск в зону конфликта.

Однако такой приказ тоже может быть под вопросом, поскольку Украина не является членом НАТО. Мы видели эту проблему во время войны в Грузии в 2008 году. Хотя НАТО полностью поддержала Грузию, эта поддержка осталась на словах, и тбилисское правительство не смогло воспользоваться военной мощью НАТО.

Поэтому киевская администрация просит как можно скорее принять ее в НАТО.

Упомянутую специальную оперативную группу называют "острием копья" альянса.

Ведущие силы ООГПГ, созданной для быстрого реагирования на внезапные решения о переброске, при необходимости могут быть готовы к отправке не позднее чем в течение 72 часов. А это требует, чтобы дежурный военный персонал не покидал своего местонахождения и был готов к отправке в любой момент.

Хорошо известно, что между Анкарой и Москвой уже много лет существуют благоприятные отношения, хотя шероховатости тоже имеются. Предсказать, как возможный приказ о переброске войск, который может последовать в ходе украинского кризиса, отразится на российско-турецких отношениях, пока сложно.

Эркан Талу (Erkan Talu)