Войти
ТАСС

Корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек" провели артиллерийские стрельбы в Черном море

311
0
0
Малый ракетный корабль "Вышний Волочек"
Малый ракетный корабль "Вышний Волочек".
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС, архив

Точные попадания артиллерийских снарядов поразили корабельный морской щит-мишень, имитирующий вражеский корабль, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек" провели артиллерийские стрельбы по надводной цели на полигоне в акватории Черного моря, сообщили в пятницу журналистам в отделе информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ).

"В ходе мероприятия экипажи кораблей получили команду на применение оружия по "вражескому" кораблю. По легенде учения, корабль условного противника предпринял попытку установки минных заграждений на маршруте перехода кораблей Черноморского флота. Разведданные с беспилотного летательного аппарата (БЛА) из состава морской авиации и ПВО ЧФ были переданы отряду малых ракетных кораблей ЧФ в море. При получении вводной "Грайворон" и "Вышний Волочек" совершили переход в назначенный район, обнаружили и уничтожили корабль условного противника при совершении им незаконных действий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "точные попадания артиллерийских снарядов поразили корабельный морской щит-мишень, имитирующий вражеский корабль". "Также артиллерийские расчеты малых ракетных кораблей провели зачетные стрельбы по макетам плавающих мин. Стрельбы были проведены в соответствии с планом контрольной проверки сил Черноморского флота за зимний период обучения в морском полигоне боевой подготовки в акватории Черного моря", - сообщается в пресс-релизе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
21631 Буян-М
БПЛА
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
12.04.2021
Учениям свет: в России началась масштабная военная проверка
12.04.2021
Российские ракетные корабли провели стрельбы в Черном море
02.10.2020
Пришедший с севера: «Каракурт» успешно испытали в Арктике
02.09.2019
Видео: "Вышний Волочек" провел в Черном море первые стрельбы "Калибрами"
04.12.2017
Командующий ЧФ: в ближайшее время флот получит шесть кораблей с "Калибрами"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 19:51
  • 21
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 12.04 18:55
  • 11
Сербский Terminator получил ракету от комплекса "Стрела-10"
  • 12.04 18:37
  • 95
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 12.04 16:03
  • 1
Глава РАН: оставаться лидером в космосе России позволяет созданный в советское время задел
  • 12.04 14:53
  • 3
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной
  • 12.04 14:34
  • 1
Адмирал раскритиковал заявления об уязвимости российских подлодок
  • 12.04 14:00
  • 7
Китай вытесняет Россию из Сербии
  • 12.04 11:44
  • 9
Рогозин открыл «секрет Полишинеля»
  • 12.04 10:53
  • 6
СМИ: Китай планирует построить свой пятый космодром в провинции Чжэцзян
  • 12.04 10:49
  • 4
Ростех ускорит создание новых вертолетов благодаря цифровизации производства
  • 12.04 07:06
  • 1
"Ростех" разработает новый высокоточный снаряд
  • 12.04 03:40
  • 1
Ростех испытал демонстратор двигателя для перспективных орбитальных самолетов
  • 12.04 00:57
  • 32
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 11.04 18:22
  • 28
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 11.04 09:18
  • 8
Леонид Кравчук: если враг придет на мою землю, я буду стрелять в него всеми видами оружия, пока буду жив (Апостроф, Украина)