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РИА Новости

В России предостерегли США от отправки двух кораблей в Черное море

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Эсминец ВМС США Thomas Hudner
Эсминец ВМС США Thomas Hudner.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / 2nd Lt. Karissa Rodriguez

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские политики и эксперты предупредили США о последствиях отправки военных кораблей в Черное море. Подробнее — в материале РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что два американских корабля на следующей неделе намерены пересечь пролив Босфор и войти в Черное море на фоне предполагаемого "роста российской военной активности" на границе с Украиной. Позднее источник РИА Новости в МИД Турции подтвердил сообщение.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал переброску кораблей показательным процессом.

"США демонстрируют свою силу, накручивают ситуацию в отношении юго-востока Украины", — сказал он РИА Новости.

Парламентарий добавил, что реальной военной помощи Штаты Киеву не оказывают. По его мнению, Вашингтон стремится поддерживать конфронтацию между Россией и Украиной.

При этом Цеков подчеркнул, что если начнется наступление на Донбасс и жесткие действия в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР, то Россия не оставит "один на один" своих сограждан с агрессией Украины.

Сенатор отметил, что Запад провоцирует Москву на какие-то действия в отношении Киева, но Россия не поддается на такие игры.

Депутат Госдумы Елена Панина допустила, что отправкой кораблей в Черное море США могут осложнить ситуацию в Донбассе.

"Это будет сигнал не России, а украинским национал-радикалам. Сигнал, создающий ложные иллюзии у этой публики", — заявила она РИА Новости.

Панина также обратила внимание на то, как американские военные "весьма и весьма нервно воспринимают неизбежное в таких случаях появление российских коллег".

"Прецеденты такого рода уже были в Черном море, достаточно вспомнить паническую реакцию экипажа американского эсминца "Дональд Кук" на приближение российского Су-24 в апреле 2014 года", — напомнила депутат и призвала "не создавать почву" для повторения подобных ситуаций.

Экс-командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов в беседе с РИА Новости призвал ВМФ не просто сопровождать американские корабли, но и взять их под прицел, чтобы не допустить провокаций.

"Будем их отслеживать, наглости Штатам, конечно, не занимать, поэтому помимо непосредственно слежения за кораблями надо будет начинать уже следить оружием — давать целеуказание корабельным системам поражения, чтобы избежать любых провокаций", — сказал адмирал.

Комоедов отметил рост активности американского флота в Черном море в последние годы и подчеркнул, что США регулярно нарушают конвенцию Монтре, ограничивающую размер и срок пребывание военных кораблей в регионе.

Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов, в свою очередь, заявил в беседе с НСН, что если американские военные корабли войдут в акваторию Черного моря, то "очень пожалеют".

"Пускай только додумаются до этой глупости. Они пожалеют", — сказал он.

Святашов напомнил о вчерашнем заявлении главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что наша страна не оставит без ответа провокации США.

"Нам нечего бояться того, что мы делаем, проводим учения с вооруженными силами. Пусть они трещат", — добавил военный.

Он подчеркнул, что Россия на своей территории может делать все, что считает нужным.

"Мы защищаем свою святыню — территорию, которая принадлежит российскому народу, и не должны позволить никому над нами глумиться, обязаны свято защищать свое", — сказал вице-адмирал.

Он добавил, что пока преждевременно говорить о возможном ударе американских кораблей.

"В советское время мы их вытесняли, якорями ломали им борта, и они уходили. Они же не применяли оружие даже в этом случае", — вспомнил военный.

Он подчеркнул, что США нападают на небольшие страны — например, Гватемалу или Вьетнам, и добавил, что у России есть и подлодки, и авиация.

"Сколько с ними сталкивался и даже встречался с бывшим командующим шестым флотом США вице-адмиралом Джозефом Прюэром: американцы — трусы", — подытожил Святашов.

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