ВВС Канады в ближайшее время получат очередные шесть австралийских истребителей F/A-18A "Хорнет"

ЦАМТО, 9 апреля. Военно-воздушные силы Канады в ближайшее время получат очередные шесть из 25 заказанных истребителей F/A-18A "Хорнет" из наличия ВВС Австралии.

Как напоминает Scramble Magazine, первоначально правительство Канады одобрило покупку для замены устаревших CF-18 до поставки самолетов нового поколения 18 новых F/A-18E/F "Супер Хорнет" компании Boeing стоимостью около 5 млрд. долл. Тем не менее, проект был аннулирован после подачи компанией Boeing жалобы в Министерство торговли США с обвинением канадской Bombardier в получении незаконных субсидий от регионального правительства Квебека и демпинге. В результате администрация бывшего президента США Дональда Трампа ввела в отношении самолетов Bombardier 300% пошлину.

В качестве ответной меры правительство Канады решило отказаться от закупки "Супер Хорнет" в США и приобрести самолеты F/A-18A/B "Хорнет" из состава ВВС Австралии.

В декабре 2017 года министр обороны Австралии Марис Пейн объявила, что правительство страны дало согласие на продажу Канаде 18 состоящих на вооружении ВВС страны истребителей F/A-18A/B "Хорнет" (F/A-18 Classic Hornet). Правительство США одобрило продажу австралийских F-18 в сентябре 2018 года. Правительство Канады финализировало соглашение в январе 2019 года.

Стоимость самих самолетов составляет 90 млн. канад. долл., а стоимость эксплуатации оценивается в сумму около 500 млн. канад. долл., включая расходы на личный состав, инфраструктуру и модернизацию.

Помимо 18 пригодных к полетам истребителей, ВВС Канады получат 7 самолетов, которые будут использоваться для испытаний, обучения и в качестве источника запасных частей. Оттава также приобретет дополнительные запчасти в рамках сделки.

После поставки истребители будут оснащены программным обеспечением для полетов в воздушном пространстве Канады, катапультируемыми креслами пилотов и освещением, применяемым канадским парком CF-18.

Первая пара приобретенных одноместных F/A-18A прибыла в Колд-Лейк (пров.Альберта) из Неллиса (шт.Невада) 16 февраля 2019 года, где они участвовали в учениях RED FLAG. 17 февраля 2019 года состоялась официальная церемония их встречи. Третий самолет был поставлен в Канаду 6 февраля 2020 года.

По данным ВВС Канады, австралийские самолеты будут поставлены партиями в течение трех лет и интегрированы в состав ВВС по мере завершения модификации. Планировалось, что вторая партия самолетов прибудет во второй половине 2019 года, а последний самолет – к концу 2021 года. По всей видимости, этот график не будет выдержан. На данный момент к отправке готовы еще шесть самолетов.

Ранее федеральное правительство Канады подтвердило, что австралийские самолеты будут применяться совместно с самолетами CF-18 на базах в Колд-Лейке (пров.Альберта) и Баготвилле (пров.Квебек). В настоящее время на вооружении австралийских ВВС остается около 70 самолетов F/A-18A/B (включая 16 двухместных F/A-18B). Командование ВС Австралии планирует снять их с вооружения к 2022 году.