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Интерфакс-АВН

Вступление Украины в НАТО может погубить ее государственность и приведет к эскалации в Донбассе - Захарова

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга.
Источник изображения: © РИА Новости / МИД РФ

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Гипотетическое вступление Украины в НАТО приведёт к эскалации на Донбассе и необратимым последствиям для украинской государственности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Гипотетическое получение членства в альянсе, вопреки ожиданиям Киева, не только не принесёт мир на Украину, но, напротив, приведёт к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности", - сказала она в пятницу на брифинге в Москве.

По словам дипломата, "в очередной раз призываем киевские власти проявить ответственный подход и заняться, наконец, выполнением своих обязательств по минскому комплексу мер".

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе разговора с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в НАТО (ПДЧ). "Мы привержены реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к завершению войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для России", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

В Вашингтоне заявили 6 апреля, что США оказывают поддержку Киеву, однако решение о вступлении Украины в НАТО находится в компетенции руководства Североатлантического альянса. "Это (вступление в НАТО) какое-то время было стремлением украинцев, мы долгое время обсуждаем это намерение с Украиной, мы ее усиленно поддерживаем, взаимодействуем с ней и работаем над отражением дестабилизирующих действий против нее. Но это НАТО примет решение на этот счет", - сказала представитель Белого дома Джен Псаки.

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США
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