ВС Украины зафиксировали работы по оборудованию позиций близ Донецкого аэропорта - украинская сторона СЦКК

Ополченец стреляет по позициям украинских военных из руин Донецкого аэропорта, июнь 2015 года.

Киев. 9 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает, что украинское военные зафиксировали возобновление работ 8 апреля по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций вблизи Донецкого аэропорта.

Также 8 апреля передовые подразделения Вооруженных сил Украины зафиксировали проведение инженерных работ по обустройству новых оборонительных позиций в сторону линии разграничения вблизи населенного пункта Широкино, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.