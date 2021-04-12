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Интерфакс-АВН

ВС Украины зафиксировали работы по оборудованию позиций близ Донецкого аэропорта - украинская сторона СЦКК

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Ополченец стреляет по позициям украинских военных из руин Донецкого аэропорта, июнь 2015 года
Ополченец стреляет по позициям украинских военных из руин Донецкого аэропорта, июнь 2015 года.
Источник изображения: © AP Photo, Mstyslav Chernov

Киев. 9 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает, что украинское военные зафиксировали возобновление работ 8 апреля по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций вблизи Донецкого аэропорта.

Также 8 апреля передовые подразделения Вооруженных сил Украины зафиксировали проведение инженерных работ по обустройству новых оборонительных позиций в сторону линии разграничения вблизи населенного пункта Широкино, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

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Страны
Украина
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