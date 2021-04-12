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ТАСС

Глава РАН: оставаться лидером в космосе России позволяет созданный в советское время задел

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Президент Российской академии наук Александр Сергеев
Президент Российской академии наук Александр Сергеев.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Сейчас же экономическое положение не позволяет стране лидировать по всем космическим направлениям

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Задел, созданный в советское время, позволяет России оставаться на лидирующих мировых позициях в космосе, считает президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"В новое время Россия уже не имеет того экономического ресурса, чтобы по всем направлениям быть лидерами в космосе. Но задел, который был создан в советские годы, позволяет нам чувствовать себя достаточно сильно и оставаться на лидирующих мировых позициях", - сказал Сергеев в ходе круглого стола, посвященного исторической роли России в освоении космоса, который провел председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

В качестве последнего космического успеха глава РАН назвал запуск космического аппарата "Спектр-РГ", задача которого - построить карту Вселенной в рентгеновском диапазоне. По словам Сергеева, этот успех в ближайшие годы будут отмечен самыми высокими мировым премиями.

Глава РАН добавил, что научный космос был и остается мостом, через который осуществляется сотрудничество между странами, даже в сложной геополитической обстановке. "Космос сыграл выдающуюся роль в разрядке международной напряженности между СССР и США, когда страны поняли необходимость программы совместного использования космоса", - считает глава РАН.

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Страны
Россия
США
Персоны
Нарышкин Сергей
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1 комментарий
№1
12.04.2021 16:03
А как же понимать определение, что Советский Союз умел делать только калоши? Так где все-таки истина?
0
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