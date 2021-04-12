Глава РАН: оставаться лидером в космосе России позволяет созданный в советское время задел

Сейчас же экономическое положение не позволяет стране лидировать по всем космическим направлениям

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Задел, созданный в советское время, позволяет России оставаться на лидирующих мировых позициях в космосе, считает президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"В новое время Россия уже не имеет того экономического ресурса, чтобы по всем направлениям быть лидерами в космосе. Но задел, который был создан в советские годы, позволяет нам чувствовать себя достаточно сильно и оставаться на лидирующих мировых позициях", - сказал Сергеев в ходе круглого стола, посвященного исторической роли России в освоении космоса, который провел председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

В качестве последнего космического успеха глава РАН назвал запуск космического аппарата "Спектр-РГ", задача которого - построить карту Вселенной в рентгеновском диапазоне. По словам Сергеева, этот успех в ближайшие годы будут отмечен самыми высокими мировым премиями.

Глава РАН добавил, что научный космос был и остается мостом, через который осуществляется сотрудничество между странами, даже в сложной геополитической обстановке. "Космос сыграл выдающуюся роль в разрядке международной напряженности между СССР и США, когда страны поняли необходимость программы совместного использования космоса", - считает глава РАН.