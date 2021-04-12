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Военно-промышленный курьер

Урезание военного бюджета не будет смертельным - США

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент США Джо Байден предложит урезать военный бюджет США на $ 7 млрд по сравнению с цифрой, которую закладывала администрация его предшественника Дональда Трампа.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его сведениям, Байден представит предложения по государственным расходам в том числе и на оборону, согласно которым на нужды Пентагона будет необходимо потратить $ 715 млрд. При этом администрация Трампа закладывала на оборонный бюджет $ 722 млрд. Это станет шагом навстречу представителям Демократической партии, которые настаивают на сокращении военных расходов.

Как отмечает агентство, в реальном выражении снижение по сравнению с предложением администрации Трампа составит лишь 0,4% из-за инфляции.

Фискальный бюджет этого года впервые за долгое время не будет разделяться на военные и прочие расходы, что даст Конгрессу США возможность урезать оборонный бюджет и перераспределить его на другие нужды.

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Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
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