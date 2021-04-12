На верфи General Dynamics заложен киль эсминца УРО "Харви С.Барнум" класса "Арли Берк"

ЦАМТО, 9 апреля. По информации командования ВМС США, 6 апреля на предприятии компании General Dynamics Bath Iron Works (BIW) состоялась церемония закладки киля эсминца УРО (DDG-124) "Харви С.Барнум" класса "Арли Берк".

Как сообщал ЦАМТО, церемония резки первой стали для эскадренного миноносца "Харви К.Барнум" (Harvey C.Barnum, Jr.) состоялась 17 мая 2018 года. Контракт на его постройку был подписан в июне 2013 года. Как предполагается, DDG-124 будет принят на вооружение в 2024 году. "Харви С.Барнум" станет последним эсминцем текущей версии Флай-2A (Flight IIA).

Эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы.

Корабль способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, противовоздушной / противоракетной обороны.

Последним из построенных General Dynamics Bath Iron Works эскадренных миноносцев ВМС США 8 марта 2021 года был передан (DDG-118) "Дэниел Инуе" класса "Арли Берк".

В стадии строительства на предприятии General Dynamics Bath Iron Works находятся эскадренные миноносцы (DDG-120) "Карл М.Левин", (DDG-122) "Джон Бейзилон", (DDG-126) "Луи Х.Уилсон-младший", (DDG-127) "Патрик Галлахер" и (DDG-130) "Уильям Шаретт" класса "Арли Берк", а также эсминец (DDG-1002) "Линдон Б.Джонсон" класса "Зумвальт".