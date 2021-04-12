Milliyet (Турция): напряженность Россия – Украина и расчеты относительно конвенции Монтрё

Украина — новое поле игры в контексте напряженности между США и Россией, уверен автор. Всячески провоцируя Украину, Америка преследует собственные цели. Одни из них — обеспечить России постоянную «занятость» в виде кризисов в регионе и привлечь на свою сторону ЕС для формирования единого фронта против нее.

Украина стала новым полем игры в контексте напряженности США - Россия. Россия, чьи бывшие соратники по распавшемуся Варшавскому договору теперь являются членами НАТО, которую окружают с запада, стращает Украину, желающую вступить в НАТО. А США всячески стараются замкнуть цепь окружения и заставить ощутить свое военное присутствие в Черном море. Поэтому со стороны двух мировых держав сыплются взаимные угрозы в связи с кризисом в Донбассе. Конечно, относительно войны между Украиной и Россией возникают разные вопросы. Например, что произойдет, если Россия вмешается на Украину напрямую? Вмешаются ли США и НАТО, поддерживающие Украину? Или что означает предупреждение России в адрес НАТО: "Вы заставите нас принять дополнительные меры"… Однако есть и другие важные вопросы, которые остаются на заднем плане. Особенно учитывая планы, вынашиваемые США, и на что они способны для реализации этих планов. К тому же зная о попытках США войти в Черное море и использовать проливы в ходе российско-грузинского кризиса в 2008 году. Иными словами, речь идет о глубинной ситуации, которая выглядит как напряженность между США - НАТО и Россией вокруг Украины, но по сути содержит извечные расчеты США убить одним выстрелом нескольких зайцев. Преподаватель Университета Стамбул Айдын, отставной бригадный генерал, доктор Наим Бабюроглу (Naim Babüroğlu) дает комментарий на эту тему:

"Нагнетая и провоцируя напряженность на Украине, США желают привлечь на свою сторону страны ЕС, прежде всего Германию, у которой обширные торговые связи с Россией. США также стремятся отдалить от России и Турцию. Как? У Турции и так хорошие отношения с украинским руководством, существуют некоторые экономические договоренности. 10 апреля президент Украины посетит Турцию. Турция никогда не признавала аннексию Крыма и поддерживает членство Украины в НАТО. Теперь, на фоне нагнетаемой США напряженности, Турция и Россия будут отдаляться друг от друга.

Еще одна цель США состоит в том, чтобы путем наращивания своей военно-морской силы и военного присутствия в Черном море под предлогом украинского кризиса как ограничить влияние России здесь, так и превратить Черное море в зону конфликта. Таким образом сделать Россию страной, которая постоянно занята кризисами в регионе. Однако для этого США нужно использовать Дарданеллы, Мраморное море и Босфор.

Иными словами, нужно обойти конвенцию Монтрё о проливах. В ходе грузинского кризиса в 2008 году, когда США захотели вторгнуться в Черное море, Турция отказалась пропустить американские военные корабли через проливы. Поэтому сейчас США думают, что по мере роста напряженности между Турцией и Россией из-за Украины Турция смягчит режим Монтрё и разрешит им войти в Черное море. Таким образом с получением от Турции такого разрешения США рассчитывают обеспечить себе превосходство в борьбе за влияние против России и сформировать фронт совместно с такими прибрежными странами, как Румыния, Болгария, Грузия. По этой причине США хотят перекроить конвенцию Монтрё о проливах в свою пользу. А это ловушка для Турции и ловушка для конвенции Монтрё. Турция должна видеть эту западню и не делить ни с какой страной ключ от этого документа".

А как насчет вероятности вмешательства НАТО, возможно ли такое развитие событий?

"Пятая статья договора НАТО гласит, что нападение на одну из стран-членов альянса считается нападением на все страны-члены. Конечно, это имеет силу для тех стран, которые входят в НАТО. Украина не является членом НАТО. В настоящее время это партнер НАТО, участница программы "Партнерство ради мира", но не союзник или член альянса. Это только в стадии подготовки. Поэтому подобно тому, как в 2014 году НАТО не могла вмешаться, когда Россия аннексировала Крым, так и сейчас альянс не может это сделать. Используются лишь некоторые дипломатические, политические механизмы. Но США при желании могут вмешаться вместе с несколькими странами, например, Великобританией, и помочь Украине. Только сделать это под эгидой НАТО невозможно".

Одним словом, за известной нам сердобольностью (!) США, совершенно очевидно, скрываются глубинные расчеты, как то: воспользовавшись украинским кризисом, заставить ЕС, включая Германию, сформировать фронт против России и, отдалив Турцию от России, превратить Черное море в зону конфликта.

Тунджа Бенгин (Tunca Bengin)