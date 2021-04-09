РФ нарастила военное присутствие на границе с Украиной до максимума с 2014 года - Белый дом

Вашингтон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия в настоящий момент сосредоточила на границе с Украиной больше войск, чем когда бы то ни было с 2014 года, и это беспокоит Вашингтон, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"США во все возрастающей степени обеспокоены недавним ростом российской агрессии на востоке Украины, включая перемещение войск на границе с Украиной. Сейчас у России - больше войск на границе с Украиной, чем когда-либо с 2014 года", - сказала Псаки на брифинге.

Она отметила, что Вашингтон обсуждает рост напряженности в регионе, в том числе, с партнерами по НАТО. В то же время Псаки сказала, что у нее нет в распоряжении деталей взаимодействия Вашингтона и Москвы по этой проблеме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что группировка Вооруженных сил РФ у границ Украины никому не угрожает и будет находиться там столько, сколько будет признано целесообразным руководством страны.

"Россия никому не угрожала и не угрожает, ни для кого не представляет угрозы. Российские Вооруженные Силы находятся там на территории Российской Федерации, где это признано необходимым и целесообразным", - заявил Песков в среду журналистам.