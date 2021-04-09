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Интерфакс-АВН

США могут отправить в ближайшие недели военные корабли в Черное море для поддержки Украины - представитель Пентагона

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Американские эсминцы безнаказанно чувствуют себя в Черном море
Американские эсминцы безнаказанно чувствуют себя в Черном море.
Источник изображения: US Navy/Global Look Press

Вашингтон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Вашингтон рассматривает возможность отправки в ближайшие недели военных кораблей в Черное море на фоне усилившегося присутствия российских войск на границе с Украиной, заявил в четверг телеканалу CNN представитель Пентагона.

В соответствии с конвенцией Монтре, США должны за 14 дней оповестить Турцию о намерении прохода кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор.

Однако, отмечает телеканал, пока неясно, направил ли Вашингтон соответствующее оповещение Анкаре.

По словам собеседника телеканала, пока в США не расценивают концентрацию российских сил как готовность к наступательным действиям, но выразили готовность ответить, если что-либо изменится.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Украина
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