Пентагон назвал противопехотные мины "жизненно важным инструментом"

Вооруженные силы США пока не могут полностью отказаться от использования противопехотных мин во время боевых действий. Об этом со ссылкой на интервью представителя Пентагона Майка Говарда The New York Times сообщает ТАСС.

По словам Говарда, США считают противопехотные мины "жизненно важным инструментом в боевых действиях с применением обычных видов вооружений", особенно при столкновении с противником, который сильнее на ранних этапах.

В январе 2020 года тогда еще президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование армией противопехотных мин. Запрет на их применение за пределами Корейского полуострова был введен при Бараке Обаме, который занимал пост президента с 2009 по 2017 год.

Нынешний президент США Джо Байден во время предвыборной кампании говорил, что планирует пересмотреть отмену ограничений на использование мин. 6 апреля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби уточнил, что сейчас администрация анализирует решение, принятое Трампом, и после определится с дальнейшими шагами. Тем временем многих правозащитников разочаровало, что администрация Байдена до сих пор не ввела ограничений на использование противопехотных мин.

Яна Шамаева