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Интерфакс-АВН

Свыше 15 тыс. военнослужащих танковой армии ЗВО приступили к контрольной проверке боевой готовности войск в пяти регионах РФ

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Военнослужащие Западного военного округа. Архивное фото
Военнослужащие Западного военного округа. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Артем Житенев

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - На территории Московской, Нижегородской, Смоленской, Ярославской, Ивановской областей более 15 тысяч военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к сдаче контрольной проверки боевой готовности войск за зимний период обучения, сообщили в пресс-службе ЗВО.

"Танковые, мотострелковые, разведывательные, зенитно-ракетные, артиллерийские и ракетные подразделения приступили к выполнению учебно-боевых задач и сдаче нормативов на время и точность", - говорится в сообщении.

Всего на полигоны вышло более 2 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники танкового объединения ЗВО, добавили в пресс-службе.

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