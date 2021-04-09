Свыше 15 тыс. военнослужащих танковой армии ЗВО приступили к контрольной проверке боевой готовности войск в пяти регионах РФ

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - На территории Московской, Нижегородской, Смоленской, Ярославской, Ивановской областей более 15 тысяч военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к сдаче контрольной проверки боевой готовности войск за зимний период обучения, сообщили в пресс-службе ЗВО.

"Танковые, мотострелковые, разведывательные, зенитно-ракетные, артиллерийские и ракетные подразделения приступили к выполнению учебно-боевых задач и сдаче нормативов на время и точность", - говорится в сообщении.

Всего на полигоны вышло более 2 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники танкового объединения ЗВО, добавили в пресс-службе.