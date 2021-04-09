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Интерфакс-АВН

Четверо сирийских военных получили ранения в результате авиаудара Израиля по Дамаску - СМИ

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F-15 ВВС Израиля
F-15 ВВС Израиля.
Источник изображения: Пресс-служба ВВС Израиля

Иерусалим. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Четверо сирийских военных были ранены в результате израильского авиаудара по Дамаску в среду вечером, сообщает сирийское государственное информационное агентство САНА.

По данным агентства, четверо сирийских военных ранены, а также нанесен материальный ущерб.

Отмечается, что удары наносились со стороны Голанских высот и Ливана.

Ранее сообщалось, что силы ПВО Сирии в ночь на четверг отражают в небе над Дамаском атаку с воздуха.

По информации агентства САНА, речь идёт об обстреле, проведённом Израилем.

Израильская сторона пока не комментирует эти сообщения.

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Страны
Израиль
Ливан
Сирия
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