Четверо сирийских военных получили ранения в результате авиаудара Израиля по Дамаску - СМИ

Иерусалим. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Четверо сирийских военных были ранены в результате израильского авиаудара по Дамаску в среду вечером, сообщает сирийское государственное информационное агентство САНА.

По данным агентства, четверо сирийских военных ранены, а также нанесен материальный ущерб.

Отмечается, что удары наносились со стороны Голанских высот и Ливана.

Ранее сообщалось, что силы ПВО Сирии в ночь на четверг отражают в небе над Дамаском атаку с воздуха.

По информации агентства САНА, речь идёт об обстреле, проведённом Израилем.

Израильская сторона пока не комментирует эти сообщения.