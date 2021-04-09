США согласны на вывод своих военных из Ирака, сроки определят позже - заявление

Солдаты США во время передачи военной базы Таджи войсками коалиции под руководством США силам безопасности Ирака на базе к северу от Багдада в Ираке.

Вашингтон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - США и силы международной коалиции против группировки ИГ (запрещена в РФ) могут в перспективе покинуть Ирак, однако график их вывода определят на консультациях позднее, говорится в совместном заявлении обеих стран по итогам переговоров в формате видеоконференции.

"Учитывая возросший потенциал иракских сил безопасности, стороны подтвердили, что миссия США и сил коалиции теперь сконцентрировалась на тренировках и консультировании, таким образом давая возможность переброски оставшихся войск из Ирака, причем график этого будет установлен на предстоящих технических переговорах", - отмечается в документе.

При этом, согласно заявлению, переориентация сил США и коалиции с боевых операций на тренировки, помощь и консультирование иракских сил безопасности демонстрируют успех сотрудничества с Ираком в деле борьбы с ИГ.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что власти Ирака направили официальный запрос в администрацию США о сроках возобновления переговоров относительно двусторонних отношений и выводе из страны остающихся на ее территории американских войск.