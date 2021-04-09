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Интерфакс-АВН

Глава Минобороны Турции заявил о начале реализации плана по модернизации ВС Азербайджана

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Военнослужащие ВС Азербайджана
Военнослужащие ВС Азербайджана.
Источник изображения: Алексей Куденко/РИА Новости

Баку. 7 апреля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара и Баку начали реализацию "дорожной карты" по модернизации Вооруженных сил Азербайджана.

"Мы подготовили и приступили к реализации "дорожной карты", направленной на поддержку реструктуризации и модернизации азербайджанской армии в соответствии с требованиями времени и для повышения совместной деятельности армий двух братских стран в будущем", - сказал Акар, слова которого приводит оборонное ведомство Турции.

Он подчеркнул, что два совместных военных учения, проведенных с начала 2021 года, направлены на укрепление сотрудничества между Вооруженными силами. "Турция и Азербайджан полны решимости защищать свои интересы, стабильность, и все должны знать, на что мы способны", - отметил Акар.

Говоря о важности в кратчайшие сроки нормализации жизни в Карабахе, Акар сказал: "Для этого необходимо чтобы регион был приведен в безопасное состояние. Для этого необходимо очистить регион от мин и самодельных взрывных устройств. Мы направили людей, которые работают (над этим - ИФ). Дай Бог в самые короткие сроки эти территории будут очищены и тем самым будет внесен самый большой вклад в нормализацию жизни".

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Страны
Азербайджан
Турция
Проекты
Военные учения
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