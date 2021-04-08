Войти
Свободная пресса

Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса

646
1
-1
©КосмоКурс
©КосмоКурс.
Источник изображения: naked-science.ru

Российский космический туризм умер, не успев даже толком родиться. Частная компания «КосмоКурс», занимавшаяся разработкой и реализацией проекта постройки соответствующего многоразового суборбитального комплекса и возведения космодрома в Нижегородской области, закрывается.

Напомним, компания была создана в 2014 году, получив от «Роскосмоса» лицензию на космическую деятельность. Первый полет разрабатывавшегося ею семиместного космического корабля планировалось осуществить в 2025 году. Стоимость билетов ориентировочно должна была составлять 200−250 тысяч долларов США. Предполагалось, что ежегодно будет осуществляться до 115 пусков, а общее число космических туристов (в основном, иностранце) за этот период составит порядка 700 человек.

Как уточняют информагентства, причинами сворачивания деятельности предприятия стали, во-первых, непреодолимые трудности с местными властями в вопросе согласования требований к проекту космодрома, а, во-вторых, невозможность получения в Министерстве обороны соответствующей нормативной документации для проектирования суборбитальной туристической ракеты.

По информации РИА «Новости», руководство «Роскосмоса» рассматривает вопрос о сохранении коллектива «КосмоКурса» из 50 конструкторов под своей эгидой.

«Руководство „Роскосмоса“ в курсе той ситуации, которая сложилась вокруг компании „КосмоКурс“. Сейчас ведутся консультации с одним из научных учреждений, входящих в периметр „Роскосмоса“, о включении в его состав уникального коллектива», — цитирует агентство пресс-службу госкорпорации, дополнительно сообщая, что непосредственным решением этой проблемы занимается генеральный конструктор России по средствам выведения, заместитель генерального директора головного научного института «Роскосмоса», ЦНИИмаш, Александр Медведев.

В чем же заключались эти пресловутые «непреодолимые трудности», загнавшие в тупик очередной перспективный космический российский проект?


— У непреодолимых трудностей, из-за которых наш проект закрывается, ноги, как говорится, растут не из того, что вот конкретно власти Нижегородской области и Министерство обороны такие-сякие нехорошие и вредные, — рассказал «СП» сам генеральный директор компании «Космокурс» Павел Пушкин. — Корень, так сказать, зла в том, что в России просто сложились такие условия, при которых дальнейшее продвижение проекта бессмысленно.

Что касается властей, то проблема заключалась в элементарном отсутствии регламента согласования и размещения космодрома как комплекса сооружений в принципе в любом месте Российской Федерации. Есть лишь спецпорядок, который применяется только для государственных разработок. По частным разработкам спецпорядка нет, есть общий, но по нему в России никто никогда ничего подобного нашему проекту не согласовывал. Приходилось буквально каждый наш шаг с нуля долго объяснять людям, которые никогда ничего такого не делали.

Что касается Министерства обороны, то оно, по большому счету, ни в чем и не виновато. Просто так устроено наше законодательство.

Есть куча проектной и нормативной документации, которую необходимо использовать для обеспечения техники безопасности полетов, при эксплуатации специального оборудования и так далее. Но этот пакет принадлежит исключительно Минобороны, и никаких других в России просто не существует. При этом «оборонщики» не имеют права выдавать эти требования организациям, которые у них ничего подобного не заказывали. Вот и получился цугцванг.


«СП»: — А разработать проектно-нормативную документацию конкретно под ваши цели сложно?


— Не могу вам сказать точно, однако, думаю, не так уж и сложно было бы это сделать. Но проблема в том, что у «Роскосмоса» же куча своих задач. Они там все время что-то постоянно дорабатывают, причем изменения идут просто пачками. Такими темпами если дело и дойдет в принципе до разработки нормативов под наши цели, то хорошо, если лет через 20.


«СП»: — Кстати, а «Роскосмос» действительно ведет переговоры о сохранении под своим крылом вашего уникального коллектива?


— Пока идут просто разговоры о том, что коллектив хочется сохранить. Но никаких конкретных предложений по этому поводу не вырисовывается. И совсем не факт, что какие-то варианты будут согласованы, а люди на них согласятся. Если корпорация ничего в конечном итоге не предложит, им придется как-то устраиваться самим. Не могу отвечать за всех, это нужно спрашивать у каждого из них, но допускаю, что, коль скоро у нас демократия, то кто-то может и за рубеж уехать, если оттуда поступят приемлемые предложения.


«СП»: — Вы вели этот проект 7 лет, начиная с 2014 года. Наверняка же за это время были созданы какие-то качественные уникальные наработки, и логично предположить, что они могли бы быть успешно перепрофилированы под какие-то иные космические задачи и проекты?


— Да, безусловно, наработки были очень многообещающими. Например, в области многоразового использования, в сфере обслуживания подобного рода техники. По двигателям продвинулись мы хорошо, даже некоторые его части успели создать с помощью 3D-печати. Испытания системы зажигания очень успешно прошли. Методики были созданы соответствующие.

Специалисты же реально сидели и работали, а не отчеты красивые рисовали. Куча задач была переделана, расчеты, испытания, многое пришлось с абсолютного нуля разрабатывать, очень много проблем решать пришлось. Сам «Роскосмос» это по достоинству оценил, и, кстати, отдельные наши наработки вполне могли бы, я думаю, ему пригодится в масштабных проектах. Но пока никаких разговоров о передачи информации не идет. Жаль, что, всей видимости, все это просто в труху теперь уйдет.

Надежда, конечно, есть на лучшее, но пока все печально. Никому наша компания как есть, со своими лицензиями, со своими достижениями, оказывается, попросту не нужна. А раз так, значит, и наработки наши никому тоже не нужны. В России, видимо, все и так есть.

Может быть, конечно, кто-то рассчитывает, что, дескать, когда компания «сдохнет», тогда мы себе на флешечку их наработочки и поскидываем. Но такого, я вас уверяю, не будет. Это коммерческая тайна компании.


«СП»: — То есть Россия попросту профукала, так сказать, свой шанс заткнуть за пояс Илона Маска?


— Ну, с ним мы, так сказать, в разных весовых категориях работаем. Наш и его проекты абсолютно несопоставимы, они для разных областей. Маск больше по госпрограммам и для своего министерства обороны работает, а у нас суборбитальный туризм.

Да и потом, мы не ставили никогда такой задачи перед собой, чтобы кого-то там за пояс заткнуть. Просто на рынке есть конкуренция, а, значит, надо просто работать. Но, безусловно, продукт, который успешно конкурировал бы на мировом рынке с Америкой и другими странами, мы создать могли.


«СП»: — А в мире есть компании, для которых ваши разработки представляют интерес?


— Безусловно есть. Мы же не ерундой занимались, не «Ё-мобили» разрабатывали. Все было очень серьезно, трудились высококлассные специалисты. Методики профессионально разрабатывали, на реальных испытаниях все подтверждали.


«СП»: — Возможно ли, чтобы в какой-то обозримой перспективе деятельность вашей компании в России возобновилась?


— Я такой перспективы, если честно, не вижу. Для этого как минимум нужны деньги и терпение. Но кто-то не хочет деньги давать, кто-то — терпение проявлять. А уж если требуется сразу и то, и другое, то тут, как говорится, дураков вообще нет.


Павел Пушкин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
Персоны
Илон Маск
Похожие новости
18.11.2020
Испытательный пуск модели российской возвращаемой крылатой ракеты намечен на 2023 год
21.04.2020
Рогозин пообещал превосходящие SpaceX по эффективности многоразовые ракеты
24.05.2019
Рогозин анонсировал начало работы над ракетой с возвращаемыми ступенями
20.06.2018
"Ангара" тянет на дно
27.02.2017
Владимир Солнцев: РКК "Энергия" открывает Центр виртуального проектирования
1 комментарий
№1
08.04.2021 14:13
Печально, но очень похоже на правду.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.04 15:22
  • 3
Море не знает границ
  • 08.04 14:13
  • 1
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 08.04 12:37
  • 9
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 08.04 10:57
  • 24
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 08.04 10:39
  • 3
Сердюков останется работать в "Ростехе" на позиции индустриального директора - источник
  • 08.04 10:04
  • 51
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 08.04 09:18
  • 5
Новый боевой модуль БТР-БМ представили на полигоне в Подмосковье
  • 08.04 07:15
  • 26
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 08.04 01:54
  • 1
Сломали «стрелу»: первые испытания гиперзвуковой ракеты США не удались
  • 08.04 00:47
  • 2
Шаг вперед, два назад. Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО
  • 07.04 10:30
  • 6
The National Interest (США): пять систем вооружений, с помощью которых Россия может разгромить Украину в войне
  • 07.04 09:31
  • 3
Оптико-электронный нейтрализатор "Сосна" привёз "Швабе" на выставку в Узбекистане
  • 07.04 02:00
  • 7
Rolls-Royce приступил к созданию самого большого авиадвигателя в мире
  • 07.04 01:28
  • 8
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 07.04 01:22
  • 9
Киев готов воевать за российский газ