The Sun (Великобритания): силы специального назначения Владимира Путина используют знаки Красного Креста на учениях по устройству засад

Силы специальных операций Владимира Путина используют автомобили скорой помощи со знаками Красного Креста во время учений по подготовке смертельных засад, что является нарушением международных гуманитарных правил. Этот факт был зафиксирован на фотографиях, указывает автор.

Российские силы специального назначения, как оказалось, используют символы этой благотворительной организации в качестве фасада в ходе операции по уничтожению условных врагов, и этот факт вызвал возмущение среди западных военных экспертов, которые назвали подобные действия "ужасной и немыслимой уловкой".

Подобные действия путинской морской пехоты всего в нескольких километрах от границы с Норвегией, представляющие собой явное нарушение Женевской конвенции, были разрекламированы на веб-сайте российского Министерства обороны.

Бойцы подразделения морской пехоты Северного флота проводили противодиверсионные учения и специальные рейды в районе поселка Печенга, используя при этом грузовики с логотипами Красного Креста для того, чтобы скрыть находившееся в них оружие.

Отставной полковник Британской армии Саймон Диггинс (Simon Diggins) назвал этот инцидент "великим предательством", а также "не чем иным, как военным преступлением".

Вот что сообщил газете "Дейли миррор" (Daily Mirror) этот бывший британский военный атташе в Афганистане: "Война - вещь кровавая и ужасная. Одна из немногих частиц гуманности и приличия в войне - это уважение по отношению к организации Красный Крест и Красный Полумесяц".

"Эти символы предоставляют возможность для всех сторон относиться к людям с гуманностью, и неправомерное использование этих символов есть не что иное, как военное преступление".

"Меня невероятно злит и огорчает то, что они это делают, и я считаю, что это также великое предательство русского народа".

"Я работал вместе с русскими солдатами в ООН, а также с украинскими военными, которые служили в Советской Армии. Они ничем не отличались от нас, порядочные люди".

"Если подобные вещи сегодня происходят, то это означает, что их до такой степени обманули и ввели в заблуждение, что они готовы использовать символ добра в вооруженном конфликте, и это просто немыслимо".

Вот что говорится об этих учениях на веб-сайте Министерства обороны России: "Военнослужащие разведывательных подразделений бригады морской пехоты Северного флота провели тренировку по тактике рейдовых действий в условиях Арктики".

"Разведчики отработали поиск и обнаружение диверсионных групп, организацию засады, а также ведение боя при отражении нападения условного противника".

"Для развития у разведчиков навыков принятия нестандартных решений в динамичной меняющейся обстановке командиры подразделений вносили неожиданные коррективы в ходе отработки бойцами учебных тактических задач".

Бывший офицер Британской армии подверг резкой критики этот шаг и назвал его "ужасной и немыслимой уловкой".

Вот что он сказал в интервью газете "Дейли миррор": "Если российские войска начинают использовать машины скорой помощи со знаками Красного Креста и Красного Полумесяца, то это бесчеловечное предательство святости всех законов, связанных с вооруженными конфликтами".

Женевская конвенция - это набор договоров, которые устанавливают стандарты международного права для гуманного обращения с людьми во время войны и регулируют поведение во время вооруженного конфликта.

В ней, в частности, сказано: "Медицинский транспорт ни при каких обстоятельствах не может быть атакован, он все время должен пользоваться уважением и покровительством. Этот транспорт не должен использоваться для укрытия участников боевых действий, для военных целей или защиты от атак".

Об этих действиях стало известно в тот момент, когда Россия заявила о том, что обращение Украины за помощью к НАТО перед лицом концентрации российских вооруженных сил на границе, будет способствовать "усилению напряженности".

Увеличиваются опасения по поводу того, что этот тлеющий конфликт между двумя странами может перерасти в полномасштабную войну с путинской армией уже через несколько недель, поскольку Россия концентрирует большое количество своих войск на этой границе.

Путин разместил до 4 тысяч солдат, а также танки и другую бронетехнику в Донбассе, спорном русскоговорящем регионе, отколовшемся от Украины в 2014 году.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с просьбой о принятии в НАТО, в альянс, который обязуется прийти на помощь любому своему члену в случае нападения на него.

Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что членство Украины в НАТО не поможет разрешить этот конфликт.

"Глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой, - отметил Песков. - С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию".

Сообщения о концентрации российских войск поступили на фоне участившихся за последние недели столкновений по всей линии фронта.

Не менее 23 украинских солдат погибли с начала года, тогда как за весь 2020 год было убито 50 солдат.

Ранее на этой неделе российский военный аналитик Павел Фельгенгауэр заявил, что теперь для определения намерений Москвы требуется "психоаналитик". Однако он предупредил о том, что нынешняя ситуация может привести к "войне через месяц".

По его словам, Запад обоснованно встревожен тем, что показывают неподтвержденные видеозаписи о передвижении военных по ключевым железнодорожным магистралям в Воронежской, Ростовской областях России, а также в Краснодарском крае.

"У кризиса есть потенциал эскалации в общеевропейскую войну, если даже не в мировую". Такое серьезное предупреждение сделал Фенгельгауэр в интервью российскому новостному агентству Росбалт.

Кэти Дэвис (Katie Davis)