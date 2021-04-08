Петербургское сетевое издание "Фонтанка.ру" под заголовком "Вероятность начала большой войны и русской масштабной интервенции на Украину пока что низкая" опубликовало посвященное нынешнему военно-политическому обострению вокруг Украины интервью директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслана Пухова.

Движущийся по направлению к Крымскому мосту эшелон с 240-мм самоходными минометами 2С4 "Тюльпан" Вооруженных Сил Российской Федерации на станции Кропоткин (Краснодарский край), 06.04.2021 (с) ВКонтакте

Что стоит за нарастанием напряжения на российско-украинской границе, чем события начала апреля 2021 года похожи на события 2014-2015 годов, какова вероятность новой войны на Донбассе, "Фонтанке" рассказал эксперт из Москвы.

Мятежный Донбасс напоминает о себе не сам. С обеих сторон ДНР и ЛНР наблюдается стягивание военных. Дипломаты ведущих мировых стран упрекают Россию в провокациях. Россия отвечает тем же. Главная причина роста напряжения - невыясненные отношения обновлённого Вашингтона и Кремля, а также падающий рейтинг президента Владимира Зеленского, заявил в интервью директор старейшего российского частного аналитического центра, изучающего военные вопросы, - Центра анализа стратегий и технологий, член РСМД, Руслан Пухов.

- Руслан Николаевич, официальные власти России делают вид, что ничего особенного с передислокацией российских военных подразделений к границе с Украиной не происходит. Тем не менее поток информации о переброске танков, гаубиц и прочей техники на запад пополняется постоянно. Что на самом деле происходит?

- Причина усиления российской военной группировки на границе с Украиной очевидна - это резко возросшая за последнее время агрессивность Украины по отношению к ДНР и ЛНР. Украина фактически в одностороннем порядке вышла из принятого в прошлом году соглашения о прекращении огня, резко увеличила интенсивность обстрелов, началось активное сосредоточение украинских войск на линии соприкосновения. Но еще очевиднее агрессивная украинская риторика на самом высоком уровне - постоянно заявляется о неприемлемости для Украины Минских соглашений и о готовности решить вопрос военной силой. Главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Хомчак постоянно дает интервью украинским СМИ, в которых заявляет о готовности силой завоевать ДНР и ЛНР.

Поскольку Россия является фактически гарантом и ДНР, и ЛНР, и Минских соглашений в целом, то она вынуждена адекватно реагировать на военные приготовления Украины. Но поскольку по очевидным причинам Россия не может объявить свои гарантии прямо, то она вынуждена скрывать и умалчивать соответствующие военные мероприятия со своей стороны.

Фактически же со стороны России производится концентрация значительной группировки войск, чтобы в случае украинского нападения на ДНР и ЛНР произвести эффективную масштабную контрнаступательную операцию для полного разгрома украинской военной группировки, как минимум в Донбассе, а скорее всего, и на всем Левобережье Украины.

- Шойгу сегодня заявил, что это всё учения и проверки, их всего за апрель будет 4048. Эта ситуация насколько уникальна?

- Эта ситуация не уникальна, поскольку в 2014-2016 годах российская военная группировка на границе с Украиной поддерживалась по ротации непрерывно, с периодическим усилением в случае обострений. В конце августа 2014 года ввод ограниченной группировки (восемь батальонных тактических групп) позволил осуществить разгром наступавших украинских войск и вынудил Украину к прекращению наступательных действий против ДНР и ЛНР и к подписанию Минских соглашений. В начале 2015 года ввод совсем небольшого контингента позволил устроить украинским силам котел в Дебальцево и вынудил Украину окончательно принять Минские соглашения. Сейчас ситуация снова возвращается к ситуации 2014-2015 годов, поскольку Украина открыто взяла курс на окончательное торпедирование Минских соглашений и на попытку военного реванша.

- Дмитрий Песков заявил 5 апреля: "Российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным. Для обеспечения надежной безопасности нашей страны. Это не должно ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности. Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира". То есть переход войск через государственную границу РФ исключён?

- Песков заявляет о переброске войск по российской территории. Никакого "исключения ввода войск" на территорию Украины в его словах нет.

Если оценивать вероятность украинского наступления на ДНР и ЛНР, то, действительно, полномасштабное наступление с целью "окончательного решения вопроса" маловероятно - поскольку на это наверняка последует масштабный военный ответ российской стороны. Но вот вероятность локальных наступлений украинских сил с целью захвата тех или иных позиций или населенных пунктов - весьма высока. Такие наступления могут быть преподнесены украинскому обществу как "победы", и в то же время они минимизируют вероятность русского вмешательства.

- В Госдуме депутаты от "Единой России" шумели 6 апреля. Говорят, что президент Зеленский уже "переплюнул" Порошенко в вопросах нарушения прав жителей ДНР и ЛНР и обострения отношений с РФ. К чему же тогда нас готовит парламент нашей страны, рассказывая про похороны детей в закрытых гробах?

- Парламент страны, естественно, готовит нас к возможности масштабного военного вмешательства на Украине, что разумно со стороны парламента.

- У нас в прошлый раз пропаганда шумела про убийства детей накануне широкомасштабных военных действий 2014-2015 годов…

- Ну, украинцам самим проще всего сделать так, чтобы не подавать повода "пропаганде" и никого не убивать. Это Украина начала нынешнюю эскалацию и несет за нее полную ответственность.

- Кому сейчас выгодна разморозка войны с переходом границ и линий соприкосновения?

- Разморозка выгодна, естественно, именно Украине, поэтому украинские власти ее и затеяли. Собственно, подход Украины после 2015 года всегда сводился, в общем-то, к одному - к полному саботажу Минских договоренностей и к выжиданию момента, когда эти договоренности можно будет полностью ревизовать. Естественно, что основой такой ревизии может стать только создание соответствующей ситуации де-факто, то есть взятие военного реванша за 2014 год и военный разгром и оккупация пророссийских республик. К другому сценарию и к какому-либо мирному решению Украина никогда и не готовилась.

- Что изменилось к весне 2021 года?

- Теперь, как можно судить, Киев увидел "окно возможностей" для реализации желаемого для себя сценария, что связано, прежде всего, с приходом к власти в США администрации президента Джо Байдена - давнего и самого высокопоставленного куратора "украинских дел" в Вашингтоне. Видимо, украинская сторона полагает, что увеличение вовлеченности США усилит американское давление на Россию и гарантирует от русского военного вмешательства в случае украинского наступления на Донбассе.

Более этого, обострением ситуации в Донбассе Киев надеется попытаться вынудить новую администрацию США к более тесному вовлечению на украинской стороне. Возможно, этот фактор вообще является главным в нынешнем кризисе, поскольку Украина объективно заинтересована в интернационализации конфликта, а вовлечение США в качестве "стороны урегулирования" (а фактически союзника) является вообще голубой мечтой Киева. Так что не исключено, что будет предпринята попытка разыграть достаточно примитивную комбинацию - обострение конфликта, а затем обращение к США за "посредничеством", что позволит Киеву похоронить неудобный для него "Нормандский формат" переговоров по ненавистным Минским соглашениям.

К обострению на Донбассе нынешнее украинское руководство подталкивает и внутриполитическая обстановка. Внутренние дела у президента Зеленского идут весьма неважно, его бестолковая администрация находится в состоянии постоянного хаоса, а Украина содрогается в тисках обострения пандемии коронавируса, борьба с которой украинскими властями была с самого начала организована неэффективно. По последним опросам, рейтинг пропрезидентской партии скатился уже на третье место. В попытках удержать свои политические позиции Зеленский дает все более националистический крен. В этих условиях Киеву срочно нужны хоть какие-то победы, равно и как желательно разжигание "патриотизма". Война здесь - хороший повод, тем более что ментально Зеленский вообще склонен к известному авантюризму. Наконец, перед глазами - произведший большое впечатление на украинских политиков успешный осенний военный поход Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Все это в сумме и стало причиной нынешнего киевского агрессивного курса на обострение на Донбассе.

- При каких условиях Киев может повторить успех Баку в Нагорном Карабахе?

- Киев может повторить его только при условии полного и демонстративного невмешательства России, то есть "слива" российской стороной ДНР и ЛНР. Чего, конечно же, не будет, хотя бы потому, что нынешнее статус-кво на Донбассе эффективно блокирует все пронатовские устремления Украины и закрывает для нее путь в НАТО. Поэтому у России нет никакого стимула "сливать" этот конфликт - зачем, чтобы завтра получить американские войска и ракеты в 500 километрах от Москвы?

- В МИД РФ в ответ упрекнули США в "провокациях на юго-востоке Украины". "В Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики", - заявил 6 апреля замглавы МИД Рябков. Следом Сергей Лавров призвал Запад требовать от Украины выполнения Минских соглашений. "К огромному сожалению, пока действия и реакция наших западных коллег на наращивание военной инфраструктуры и на переброску войск к линии соприкосновения на Донбассе разочаровывают", - сказал глава МИД РФ. Зачем Западу слушать Рябкова и Лаврова?

- Бесспорно, что сейчас Украина - это зона конфликта между Россией и США и что реальное урегулирование украинского конфликта и самого статуса Украины возможно только как часть общего урегулирования отношений между РФ и США. Поскольку такое общее урегулирование в обозримом будущем невозможно в принципе (прежде всего ввиду позиции США - у которых отсутствует реальная модель интеграции России в западное сообщество, да и в общем-то нет заинтересованности в такой интеграции вообще), то и разрешение украинского кризиса в обозримом будущем невозможно. Зачем Западу слушать Лаврова и Рябкова? Ну, хотя бы потому, что и от них зависит, поедут русские танки по Украине или нет.

- Владимир Зеленский заявил, что "НАТО - это единственный путь к окончанию войны в Донбассе". На встрече с генсеком НАТО заявил. Вы как видите пределы солидарности альянса с Киевом?

- Вопрос НАТО - он вообще ключевой в украинском кризисе, поскольку совершенно очевидно, что Москва не допустит присоединения Украины к НАТО, и действия Путина в 2014 году (присоединение Крыма и поддержка восстания на Донбассе) были вызваны во многом стремлением создать рычаги для недопущения вхождения. Эффективные нейтрализация и неприсоединение Украины должны стать одним из ключевых и обязательных элементов любого урегулирования украинского кризиса, без этого само урегулирование будет невозможно в принципе. Поэтому нынешняя риторика Зеленского о присоединении к НАТО сама по себе является одним из открытых действий Киева по эскалации кризиса. Это красная тряпка, которой Зеленский открыто и нагло дразнит Москву. С возможными соответствующими последствиями - но, как уже было сказано, Киев является сейчас главным поджигателем и бенефициаром обострения.

- Рост напряжения с использованием армий между Киевом и Москвой как связан с противоречиями Кремля и властей ЕС? Вы видите фактор скорой достройки "Северного потока - 2"?

- Роль ЕС в украинском кризисе очень второстепенна, поскольку ЕС импотентен и значимым фактором международной политики не является. Поэтому Кремль мало обращает внимания на роль ЕС тут. "Северный поток - 2", скорее всего, будет достроен, но не будет полноценно введен в строй в обозримом будущем, а это, в свою очередь, лишит Москву еще одного повода к сдержанности в украинском вопросе.

- Сегодня вероятность начала новой войны вы бы как оценили?

- Вероятность начала большой войны и русской масштабной интервенции на Украину пока низкая, но тут многое зависит от позиции США, - мы, в общем, не знаем, сдерживают ли они Зеленского за кулисами или наоборот, подстрекают. Ну, или ведут себя так, что украинская сторона может это воспринимать как подстрекательство и обещание карт-бланша - как воспринял американское поведение Саакашвили летом 2008 года.

Директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов (с) ЦАСТ