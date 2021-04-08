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Интерфакс-АВН

Россия не намерена вмешиваться в конфликт на Украине, будет принимать меры, исходя из развития ситуации - Патрушев

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия не планирует вмешиваться в конфликт на Украине, но следит за ситуацией, конкретные меры будут приняты в зависимости от её развития, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Мы таких планов не вынашиваем, нет. Но внимательно отслеживаем ситуацию. Исходя из ее развития будут приняты конкретные меры", - сказал он в интервью газете "Коммерсант".

Так Патрушев ответил на вопрос, есть ли у России некие "красные линии", при пересечении которых она готова открыто вмешаться в конфликт на Украине.

На вопрос, с чем связано нынешнее обострение обстановки в Донбассе, Патрушев ответил: "Убежден, что это следствие серьезных внутренних проблем на Украине, внимание от которых власти пытаются отвлечь таким способом".

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Патрушев Николай
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