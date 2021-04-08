Войти
Интерфакс-АВН

РФ готова к диалогу с США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями - Патрушев

470
0
0
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Возможно сотрудничество по Сирии, СВПД и ядерной проблеме Корейского полуострова

Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия рассчитывает наладить конструктивный диалог с США по ключевым вопросам, в первую очередь по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Мы все же полагаем, что в Вашингтоне возобладает здравый смысл и будет начат предметный российско-американский диалог по вопросам, которые без конструктивного взаимодействия между нашими странами в принципе не могут эффективно решаться", - заявил Патрушев в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, сейчас отношения России и США "на самом низком уровне с окончания "холодной войны", однако история показывает, что в решающие моменты обе страны способны налаживать сотрудничество, несмотря на разногласия.

В первую очередь Россия готова к диалогу в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями, заявил Патрушев.

Он отметил, что решение продлить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) "дает определенную надежду на установление нормального взаимодействия, несмотря на то, что проблематика сама по себе очень сложная и наши интересы далеко не всегда совпадают".

"Определенный потенциал для совместной работы имеется по таким вопросам, как борьба с международным терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью и другими вызовами и угрозами, а также по ряду региональных тем, среди которых - Сирия, ближневосточное урегулирование, ядерная проблема Корейского полуострова, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)", - сказал секретарь Совбеза РФ.

Взаимодействие востребовано и по "острым гуманитарным проблемам, таким как голод, загрязнение окружающей среды, борьба с изменением климата", а также по преодолению последствий пандемии коронавируса, считает Патрушев.

"Давно назрела необходимость обсудить вопросы кибербезопасности, особенно с учетом имеющихся у России озабоченностей и тех обвинений, которые нам выдвигаются уже не первый год", - заявил он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
Изменение климата
Кибербезопасность
Ядерный щит
Похожие новости
08.04.2019
НАТО озаботилось поиском врагов
13.08.2018
Гибридные угрозы и особенности войны нового типа
15.01.2018
Гибридизация НАТО набирает обороты
08.11.2016
Рижская конференция по безопасности: основные выводы
26.09.2016
Расходы на перевооружение не уменьшатся
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.04 15:22
  • 3
Море не знает границ
  • 08.04 14:13
  • 1
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 08.04 12:37
  • 9
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 08.04 10:57
  • 24
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 08.04 10:39
  • 3
Сердюков останется работать в "Ростехе" на позиции индустриального директора - источник
  • 08.04 10:04
  • 51
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 08.04 09:18
  • 5
Новый боевой модуль БТР-БМ представили на полигоне в Подмосковье
  • 08.04 07:15
  • 26
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 08.04 01:54
  • 1
Сломали «стрелу»: первые испытания гиперзвуковой ракеты США не удались
  • 08.04 00:47
  • 2
Шаг вперед, два назад. Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО
  • 07.04 10:30
  • 6
The National Interest (США): пять систем вооружений, с помощью которых Россия может разгромить Украину в войне
  • 07.04 09:31
  • 3
Оптико-электронный нейтрализатор "Сосна" привёз "Швабе" на выставку в Узбекистане
  • 07.04 02:00
  • 7
Rolls-Royce приступил к созданию самого большого авиадвигателя в мире
  • 07.04 01:28
  • 8
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 07.04 01:22
  • 9
Киев готов воевать за российский газ