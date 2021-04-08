РФ готова к диалогу с США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями - Патрушев

Возможно сотрудничество по Сирии, СВПД и ядерной проблеме Корейского полуострова

Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия рассчитывает наладить конструктивный диалог с США по ключевым вопросам, в первую очередь по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Мы все же полагаем, что в Вашингтоне возобладает здравый смысл и будет начат предметный российско-американский диалог по вопросам, которые без конструктивного взаимодействия между нашими странами в принципе не могут эффективно решаться", - заявил Патрушев в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, сейчас отношения России и США "на самом низком уровне с окончания "холодной войны", однако история показывает, что в решающие моменты обе страны способны налаживать сотрудничество, несмотря на разногласия.

В первую очередь Россия готова к диалогу в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями, заявил Патрушев.

Он отметил, что решение продлить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) "дает определенную надежду на установление нормального взаимодействия, несмотря на то, что проблематика сама по себе очень сложная и наши интересы далеко не всегда совпадают".

"Определенный потенциал для совместной работы имеется по таким вопросам, как борьба с международным терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью и другими вызовами и угрозами, а также по ряду региональных тем, среди которых - Сирия, ближневосточное урегулирование, ядерная проблема Корейского полуострова, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)", - сказал секретарь Совбеза РФ.

Взаимодействие востребовано и по "острым гуманитарным проблемам, таким как голод, загрязнение окружающей среды, борьба с изменением климата", а также по преодолению последствий пандемии коронавируса, считает Патрушев.

"Давно назрела необходимость обсудить вопросы кибербезопасности, особенно с учетом имеющихся у России озабоченностей и тех обвинений, которые нам выдвигаются уже не первый год", - заявил он.